Truyền thông Đông Nam Á phản ứng khi Việt Nam thua Thái Lan

Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B diễn ra tối 29/9 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đội bóng xứ Chùa vàng. Hai bàn thắng giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm và trở thành đội đầu tiên của bảng đấu giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Truyền thông Đông Nam Á nhanh chóng dành sự chú ý cho kết quả này. Một số tài khoản bóng đá Indonesia cho rằng Thái Lan đã lấy lại vị thế của đội bóng hàng đầu khu vực sau thời gian Việt Nam liên tiếp tạo dấu ấn.

Trang Tapin bình luận: "Thái Lan đòi lại ngôi vương Đông Nam Á từ tay Việt Nam. Sau 2 lần thua ở chung kết ASEAN Cup, Thái Lan đòi nợ ở giải đấu do FIFA tổ chức. Tỷ số 2-0 đủ để khiến Việt Nam tự nhận thức về đẳng cấp của hai đội".

Trong khi đó, tài khoản Football Indonesia nhận định: "Thái Lan đã chấm dứt chuỗi hai năm bất bại của Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik".

Thái Lan đứng vững trước sức ép của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của tiền vệ Sarach Yooyen nhận được nhiều lời khen. Cú sút xa đẹp mắt của tiền vệ Thái Lan ở phút thứ 10 khiến lưới của thủ thành Patrik Lê Giang rung lên, tạo tiền đề để "Voi chiến" chơi chắc chắn trong phần còn lại của trận đấu.

SBS Sports (Australia) nhận xét pha lập công này là một "siêu phẩm", giúp đội khách có khởi đầu như mơ trước Việt Nam.

Trang DNQ Football bình luận: "Thái Lan đã đặt một chân vào trận chung kết sau khi đánh bại nhà vô địch ASEAN Cup là Việt Nam. Bàn thắng của Sarach ở hiệp một đã tạo nhịp độ phù hợp cho Thái Lan, trước khi một pha phản công ở thời gian bù giờ cuối hiệp hai giúp đội bóng áo xanh ấn định chiến thắng".

Sau chiến thắng 2-0, Thái Lan có 6 điểm sau hai lượt trận và trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Anthony Hudson tại giải đấu.

Hai trận đấu cho thấy bộ mặt đa dạng của Thái Lan, khi đội bóng này vừa kiểm soát trận đấu tốt, vừa cho thấy sự hiệu quả trong những tình huống phòng ngự phản công.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.