Truyền thông điệp '5 KHÔNG - 1 CÓ' về bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Chương trình tuyên truyền do VKSND khu vực 9 - Lào Cai phối hợp với UBND xã Sín Chéng, Hạt Kiểm lâm khu vực Bắc Hà, Công an xã Sín Chéng và Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Bắc Hà tổ chức.

VKSND khu vực 9 - Lào Cai tuyên truyền hậu quả pháp lý, trách nhiệm hành chính và hình sự.

Tham chương trình có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, thành viên các Tổ bảo vệ và phát triển rừng cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã Sín Chéng.

Tại chương trình, đại diện các cơ quan chức năng đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và săn bắt, mua bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Đặc biệt, đại diện VKSND khu vực 9 - Lào Cai tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Điều 232, Điều 234 và Điều 244 Bộ luật Hình sự về các tội danh liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Thông qua việc phân tích những vụ việc thực tế xảy ra trên địa bàn, đại diện Viện kiểm sát làm rõ trách nhiệm pháp lý của người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm, người tổ chức, giúp sức hoặc tham gia mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Qua đó, giúp người dân nhận thức rõ tính chất, mức độ nguy hiểm và hậu quả pháp lý của các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, động vật hoang dã; đồng thời hiểu rằng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nội dung tuyên truyền được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh minh họa, các tình huống thực tế và trao đổi, giải đáp thắc mắc. Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, ghi nhớ và vận dụng các quy định pháp luật vào đời sống.

Đáng chú ý, tại Hội nghị, VKSND khu vực 9 - Lào Cai đã truyền tải thông điệp “5 KHÔNG - 1 CÓ” trong công tác bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Đại diện Hạt Kiểm lâm Khu vực Bắc Hà tuyên truyền về bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Theo đó, “5 KHÔNG” gồm: Không tự ý chặt, phá, khai thác rừng trái pháp luật; không săn bắt, bẫy bắt, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật; không tàng trữ, vận chuyển thuê lâm sản hoặc động vật hoang dã trái pháp luật; không tiếp tay, che giấu hành vi phá rừng, buôn bán động vật hoang dã trái phép; không sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng.

“1 CÓ” là có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã; khi phát hiện hành vi vi phạm phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Công an xã Sín Chéng tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Thông qua thông điệp này, VKSND khu vực 9 - Lào Cai vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, động vật hoang dã; đồng thời tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa VKSND khu vực 9 - Lào Cai với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn.