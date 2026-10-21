Truyền thông, đào tạo về "Nâng cao năng lực số, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trên không gian số"

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện các Đảng ủy trực thuộc; thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh truyền đạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh: Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xử lý các thông tin xấu độc trên môi trường mạng; đồng thời giúp các thành viên xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng, chống các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức vận dụng những kiến thức được tập huấn vào công việc được giao, trong đó thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn kịp thời thông tin xấu độc, thông tin giả mạo, các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Thạc sĩ Lưu Hạnh Nguyên (Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cốt lõi của chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội - Thực trạng và yêu cầu trước bối cảnh mới; Phổ cập kỹ năng số, khung năng lực số; Nhận diện, cảnh báo, xử lý và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đồng chí báo cáo viên và học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng; nhận diện thông tin xấu độc, thông tin giả mạo; cách phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.