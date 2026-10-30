Truyền thông chính sách tạo đồng thuận xã hội

Chính sách đi vào cuộc sống

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng, mở rộng không gian kinh tế và tạo động lực tăng trưởng. Nhưng phía sau những con số về quy mô, tiến độ, vốn đầu tư là biết bao câu chuyện của người dân vùng dự án.

Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chúc mừng nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh đoạt giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với một gia đình, giải phóng mặt bằng có thể đồng nghĩa với việc phải rời ngôi nhà đã gắn bó nhiều thế hệ. Với người nông dân, đó còn là ruộng vườn, công việc, sinh kế. Có những dòng họ phải di dời mồ mả tổ tiên. Những điều ấy không thể giải quyết thấu đáo chỉ bằng việc phổ biến quy định hay yêu cầu bảo đảm tiến độ. Trong quá trình triển khai dự án, có những cuộc đối thoại kéo dài đến hai, ba giờ sáng. Cán bộ kiên trì giải thích, vận động, lắng nghe; người dân nêu những băn khoăn, kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi của gia đình mình. Có những vấn đề cần thêm thông tin để hiểu đúng, nhưng cũng có những kiến nghị xác đáng đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết.

Điều đáng chú ý là qua quá trình tiếp nhận ý kiến Nhân dân, một số chính sách đã được nghiên cứu, điều chỉnh. Ngày 7/4/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở thực hiện dự án. Theo đó, ngưỡng diện tích đất ở bị thu hồi để hộ đủ điều kiện được xem xét giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất giảm từ 300 m² xuống 200 m². Cùng ngày, Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND được ban hành, điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng và các tài sản thuộc phạm vi điều chỉnh.

Đó là những thay đổi thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Khi những kiến nghị chính đáng được xem xét, giải quyết bằng hành động cụ thể, người dân có thêm cơ sở để tin tưởng, chia sẻ trách nhiệm với công việc chung. Đến tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã đạt hơn 94,2% kế hoạch. Kết quả ấy trước hết thuộc về sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự tận tụy của lực lượng thực hiện nhiệm vụ và sự đồng lòng của Nhân dân. Báo chí góp phần thông tin, giải thích chính sách, phản ánh những vấn đề phát sinh và cổ vũ những cách làm hiệu quả.

Từ câu chuyện Gia Bình có thể thấy, đồng thuận không có nghĩa là mọi người ngay từ đầu đều có chung suy nghĩ. Đồng thuận được hình thành qua quá trình cung cấp thông tin, đối thoại, giải quyết những khác biệt và bảo đảm quyền lợi chính đáng. Càng là những chủ trương lớn, tác động đến nhiều người, càng phải coi trọng quá trình ấy.

Bảo vệ cái đúng bằng sự thật

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, đề cao việc giải thích, đối thoại và tạo lập đồng thuận xã hội thực chất. Đó cũng là yêu cầu đối với báo chí cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết là kiên định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Nhưng sự kiên định ấy phải gắn với thực tiễn, với khả năng giải đáp những vấn đề cuộc sống đặt ra và đấu tranh có sức thuyết phục trước các quan điểm sai trái, thù địch.

Một chính sách được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể phát sinh bất cập khi triển khai. Thừa nhận và khắc phục những hạn chế có căn cứ không làm giảm giá trị của chủ trương đúng đắn. Trái lại, tinh thần cầu thị, dám nhìn thẳng vào sự thật và có trách nhiệm giải quyết vấn đề chính là điều làm nên sức thuyết phục.

Bởi vậy, không thể đồng nhất mọi ý kiến khác nhau với sự chống đối, càng không thể né tránh những băn khoăn chính đáng của người dân. Cần phân biệt rõ góp ý xây dựng, phản ánh có căn cứ với thông tin xuyên tạc, bịa đặt, cố tình kích động, chia rẽ. Sự phân biệt ấy đòi hỏi bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật và thái độ tôn trọng sự thật.

Đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch là nhiệm vụ cần thiết. Nhưng muốn thuyết phục phải dựa trên chứng cứ, lý lẽ và thực tiễn. Một việc làm đúng được chứng minh bằng kết quả cụ thể, một kiến nghị của dân được giải quyết thỏa đáng, một sai phạm được phát hiện và xử lý nghiêm minh đều góp phần củng cố niềm tin xã hội.

Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu ấy càng cấp bách. Thông tin lan truyền nhanh, thật giả đan xen. Khi cơ quan chức năng chậm cung cấp thông tin, báo chí thiếu chủ động giải thích, khoảng trống thông tin dễ bị lấp đầy bằng suy đoán, tin giả và những cách diễn giải sai lệch.

Muốn giữ thế chủ động trên mặt trận tư tưởng, báo chí cần nhanh nhạy phát hiện vấn đề, kịp thời cung cấp thông tin có căn cứ, giải thích rõ những điều công chúng cần biết. Nhưng nhanh không được đánh đổi bằng sự thiếu chính xác. Một thông tin sai có thể làm tổn hại niềm tin mà nhiều người đã mất rất nhiều công sức gây dựng.

Lấy hiệu quả xã hội làm thước đo

Từ thực tiễn hoạt động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh thấy rằng, truyền thông chính sách cần bắt đầu sớm, ngay từ khi chuẩn bị chủ trương, xây dựng phương án và lấy ý kiến người dân. Công tác tư tưởng đi trước, dự báo những vấn đề có thể phát sinh, nhận diện điều người dân quan tâm, những khó khăn cần giải thích và giải quyết. Đối với các dự án liên quan đến đất đai, tái định cư, môi trường, sinh kế, nếu chỉ đến khi xuất hiện vướng mắc mới tổ chức truyền thông thì đã chậm một bước.

Tổ tuyên truyền của thành phố lắng nghe tâm tư, nguyện vọng người dân khu dân cư Mỹ Thôn (phường Gia Bình) khi thực hiện giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình.

Báo chí cần thực hiện tốt trách nhiệm hai chiều: Đưa chính sách đến với người dân để người dân hiểu; đồng thời đưa tiếng nói của người dân đến với cơ quan có thẩm quyền để chính sách được thực hiện tốt hơn. Cả hai chiều đều phải được tiến hành trên cơ sở trung thực, khách quan, có kiểm chứng và hướng đến lợi ích chung. Cùng với đổi mới nội dung, cần đổi mới cách thể hiện. Báo chí dữ liệu, các sản phẩm đa phương tiện và trí tuệ nhân tạo có thể giúp giải thích chính sách trực quan, dễ hiểu hơn. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện. Một sản phẩm đồ họa đẹp mà số liệu sai, một bài viết trôi chảy nhưng thiếu căn cứ đều không thể tạo dựng niềm tin.

Điều quyết định vẫn là người làm báo có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, có vốn sống, biết lắng nghe và đủ trách nhiệm theo đuổi vấn đề đến cùng. Nhà báo muốn giải thích chính sách cho người dân hiểu thì trước hết phải hiểu đúng chính sách và hiểu cuộc sống. Muốn bảo vệ cái đúng phải có khả năng phát hiện, phân tích, đấu tranh với cái sai, kể cả những thiếu sót trong quá trình thực hiện chủ trương đúng. Sau mỗi tác phẩm, người làm báo cần tự hỏi: Thông tin này giúp ích gì cho người dân? Góp phần giải quyết vấn đề gì của xã hội? Có làm cho sự thật được sáng tỏ, niềm tin được bồi đắp?

Nguyễn Trãi từng viết: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Sáu thế kỷ đã qua, lời ấy vẫn nhắc chúng ta về đích đến của mọi chủ trương, chính sách. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin bằng những kết quả có thật trong cuộc sống.

Khi người dân được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được tôn trọng, những vấn đề từ thực tiễn được giải quyết có trách nhiệm, niềm tin sẽ có thêm nền tảng vững chắc. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, sức sống của tư tưởng, đường lối của Đảng được khẳng định trong lòng Nhân dân.