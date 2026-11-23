Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Trong bối cảnh thông tin trên internet và mạng xã hội lan truyền nhanh chóng, truyền thông chính sách không thể chỉ là hoạt động thông tin, tuyên truyền sau khi chủ trương, quyết sách được ban hành. Đây phải là quá trình chủ động cung cấp thông tin từ sớm, kịp thời, đầy đủ, dễ hiểu và có khả năng tương tác với người dân. Nếu chúng ta chậm một bước, khoảng trống thông tin sẽ xuất hiện, tạo điều kiện để thông tin sai lệch, xuyên tạc tác động đến nhận thức và tâm trạng xã hội.

Thực tiễn cho thấy, truyền thông chính sách có lúc chưa theo kịp quá trình xây dựng và ban hành chính sách. Thông tin thường được cung cấp song song hoặc sau khi chính sách có hiệu lực, trong khi giai đoạn hình thành chính sách chưa được giải thích đầy đủ. Đây chính là khoảng trống để tin đồn, thông tin chưa kiểm chứng và những cách diễn giải sai lệch xuất hiện, lan truyền.

Một hạn chế khác là hoạt động truyền thông chưa tạo được sự liên thông, thống nhất giữa hệ thống chính trị, báo chí, truyền thông chính thống và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Nội dung truyền thông đôi khi còn nặng tính văn bản, khô cứng, chưa gần gũi với nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân. Việc truyền thông một chiều cũng khiến cơ chế lắng nghe, tiếp nhận phản hồi, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm chưa thực sự hiệu quả.

Khi những băn khoăn, phản ánh về tác động của chính sách đến đời sống chưa được giải đáp kịp thời, tâm lý hoài nghi rất dễ phát sinh. Nếu cơ quan chức năng tiếp tục chậm phản hồi, thông tin sai lệch có thể chiếm lĩnh không gian thảo luận, dẫn dắt dư luận theo hướng bất lợi.

Từ thực tế đó, tôi cho rằng cần coi truyền thông chính sách là bộ phận không thể tách rời của quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách. Truyền thông phải được chuẩn bị ngay từ khi nghiên cứu, xây dựng chính sách; chủ động dự báo những vấn đề có thể phát sinh trong dư luận; giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa, đối tượng chịu tác động và lộ trình thực hiện. Đối với chính sách có tác động rộng, trực tiếp đến đời sống, cần có kế hoạch truyền thông bài bản, xác định rõ nội dung, thời điểm, lực lượng và phương thức cung cấp thông tin.

Cùng với đó, cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Thông tin phải thống nhất về định hướng, chính xác về nội dung nhưng linh hoạt về cách thể hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Báo chí cần phát huy vai trò phân tích, giải thích, phản ánh thực tiễn và đối thoại với công chúng, thay vì chỉ truyền tải nội dung văn bản.

Đặc biệt, phải xây dựng quy trình phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh và khủng hoảng truyền thông. Khi xuất hiện thông tin sai lệch hoặc dư luận bức xúc, cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, cung cấp thông tin chính thức, giải đáp thẳng thắn những vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh để sự việc kéo dài.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh phản bác khi thông tin sai trái đã xuất hiện, mà trước hết phải chủ động cung cấp thông tin đúng, trúng và kịp thời. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được lắng nghe và những vấn đề chính đáng được giải quyết, niềm tin và sự đồng thuận xã hội sẽ được củng cố.