Truyền thông chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Tham dự hội nghị có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, kinh tế cửa khẩu, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia" và chính sách KHCN, ĐMST và CĐS gắn với thực tiễn tỉnh Lạng Sơn; thúc đẩy ĐMST, nâng cao năng lực truyền thông trong kỷ nguyên số và cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF); nâng cao năng lực doanh nghiệp thông qua truyền thông chính sách, phát triển thương hiệu và quản trị khủng hoảng.

Đồng thời, hội nghị tập trung làm rõ định hướng, chính sách liên quan; hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động truyền thông; cung cấp thông tin về chương trình, điều kiện, quy trình đề xuất hỗ trợ đổi mới công nghệ theo quy định. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng giúp doanh nghiệp chủ động truyền thông, nâng cao uy tín thương hiệu, nhận diện và xử lý rủi ro truyền thông trong môi trường số.

Báo cáo viên Viện Thống kê và Đánh giá khoa học trao đổi chuyên đề Nghị quyết 57 và chính sách KHCN, ĐMST và CĐS

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách về KHCN, ĐMST và CĐS; từ đó chủ động tiếp cận các cơ chế hỗ trợ, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị và sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát huy lợi thế của tỉnh về kinh tế cửa khẩu, logistics và các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng, thúc đẩy phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.