Truyền thông Chile nhấn mạnh vai trò nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế

Ảnh chụp màn hình bài viết. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cùng những đóng góp tích cực tại các cơ chế hợp tác đa phương như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), là những nội dung được truyền thông Chile đưa tin đậm nét nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, báo El Clarín của Chile vừa đăng bài phỏng vấn Đại sứ Việt Nam Nguyễn Việt Cường đề cập đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chính sách hội nhập quốc tế và những đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác khu vực, đồng thời nhấn mạnh triển vọng phát triển quan hệ Việt Nam-Chile nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nguyễn Việt Cường khẳng định Việt Nam nhất quán ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, rộng mở và công bằng, coi đây là nền tảng quan trọng để duy trì môi trường thương mại quốc tế ổn định, thúc đẩy hội nhập và tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp thuế quan gia tăng, các nền kinh tế cần tiếp tục bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy hội nhập khu vực và giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường dẫn đánh giá của Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala trong cuộc gặp với Thủ tướng Lê Minh Hưng hồi tháng Chín vừa qua, trong đó ghi nhận Việt Nam là một điển hình nổi bật về thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Với kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam hiểu rõ giá trị của những quy tắc chung trong thương mại toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam ủng hộ cải cách WTO theo hướng toàn diện, thực chất, trong đó có việc sớm khôi phục đầy đủ cơ chế giải quyết tranh chấp của tổ chức này.

Đề cập chính sách đối ngoại trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn, Đại sứ Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam không tham gia các liên minh quân sự, không liên kết với bên này để chống bên khác, đồng thời duy trì quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, lợi ích của Việt Nam gắn liền với hòa bình, ổn định và hợp tác. Do đó, Việt Nam lựa chọn đối thoại, tôn trọng luật lệ quốc tế và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, mong muốn trở thành bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước.

Đây cũng là cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các đối tác, tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác quốc tế và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của khu vực và thế giới.

Một nội dung đáng chú ý khác trong bài phỏng vấn là vai trò của Việt Nam tại BRICS. Đại sứ Nguyễn Việt Cường cho biết từ tháng 6/2025, Việt Nam trở thành nước đối tác của nhóm này.

Việt Nam đánh giá đây là một kênh hợp tác bổ sung, không phải sự lựa chọn giữa các cơ chế hay diễn đàn quốc tế.

Trên cương vị nước đối tác, Việt Nam tham gia những sáng kiến phù hợp với ưu tiên phát triển của mình, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế xanh, năng lượng sạch và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh tư cách nước đối tác BRICS, cùng với việc tham gia APEC, WTO, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và nhiều diễn đàn đa phương khác, giúp Việt Nam mở rộng không gian hợp tác, tăng cường đối thoại và đóng góp tích cực hơn vào các nỗ lực chung vì hòa bình và phát triển.

Tháng Chín vừa qua, Thủ tướng Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, tiếp tục thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với các đối tác và cơ chế hợp tác quốc tế.

Về APEC, Đại sứ Nguyễn Việt Cường cho rằng diễn đàn này có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai bờ Thái Bình Dương.

Việt Nam và Chile tuy cách xa nhau về địa lý nhưng thường xuyên gặp gỡ trong các cơ chế hợp tác chung. Theo Đại sứ Nguyễn Việt Cường, chính APEC đã tạo không gian để các nền kinh tế hai bờ Thái Bình Dương tăng cường đối thoại, thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển quan hệ song phương.

Một minh chứng cụ thể là Việt Nam và Chile đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) bên lề Hội nghị cấp cao APEC năm 2011.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai APEC lần thứ ba vào năm 2027, sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017. Mỗi lần đăng cai đều gắn với một giai đoạn phát triển và hội nhập quan trọng của Việt Nam.

Năm 2006, Việt Nam lần đầu tổ chức APEC trong bối cảnh vừa được thông qua việc gia nhập WTO. Năm 2017, khi Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các bộ trưởng của 11 nền kinh tế thành viên đã thống nhất tên gọi và những nội dung cốt lõi của Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bên lề Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Đối với APEC 2027, Đại sứ cho biết Việt Nam đang tích cực chuẩn bị về nội dung, cơ sở vật chất và công tác tổ chức. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được thành lập, với 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực nội dung, vật chất-hậu cần, an ninh-y tế, truyền thông-văn hóa và lễ tân.

Tuần lễ cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc. Việt Nam cũng đang nghiên cứu các sáng kiến mới như tổ chức cuộc thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo và Diễn đàn các thành phố APEC, nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, thương mại, đầu tư và quảng bá các địa phương Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại sứ bày tỏ mong muốn APEC 2027 mang lại những kết quả thiết thực cho các nền kinh tế thành viên và người dân trong khu vực, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng chào đón các đối tác Chile và Mỹ Latinh tham gia các hoạt động trong Năm APEC 2027.

Theo ông, sự tham gia của Chile và Peru tại APEC không chỉ góp phần tăng cường tiếng nói của Nam Mỹ, mà còn tạo cho diễn đàn này chiều kích xuyên Thái Bình Dương thực chất.

Bài phỏng vấn của El Clarín cũng dành dung lượng đáng kể đề cập nền tảng lịch sử và triển vọng quan hệ Việt Nam-Chile trong năm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/3/1971-25/3/2026).

Đại sứ Nguyễn Việt Cường nhắc lại cuộc gặp ngày 23/5/1969 tại Hà Nội giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện Chile khi đó, ông Salvador Allende, người sau này trở thành Tổng thống Chile.

Cuộc gặp diễn ra trong những năm tháng Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, thể hiện tình đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Chile đối với Việt Nam, đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ngày 25/3/1971, Chile trở thành một trong những quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Sau khi hai nước khôi phục quan hệ năm 1990, quan hệ song phương tiếp tục phát triển, được nâng lên khuôn khổ Đối tác Toàn diện năm 2007 và ký FTA từ năm 2014.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường khẳng định tình hữu nghị được hình thành từ sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước là di sản quý báu mà các thế hệ hiện nay có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp.

Đánh giá về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Chile José Antonio Kast, Đại sứ Nguyễn Việt Cường cho rằng đây là sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, đồng thời mở ra cơ hội tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và logistics, khoa học-công nghệ, giao lưu nhân dân, cũng như phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là APEC 2027.

Về kinh tế, theo số liệu của Chile, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng khoảng 40% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN, trong khi Chile là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Đại sứ đánh giá hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, với tiềm năng mở rộng trao đổi hàng hóa, nhất là nông sản, thủy sản, sản phẩm công nghiệp và thiết bị phục vụ chuyển đổi năng lượng. Hai nước cũng có dư địa hợp tác trong giáo dục, đào tạo, văn hóa và quốc phòng.

Qua bài phỏng vấn, El Clarín đã giới thiệu tới độc giả Chile những định hướng đối ngoại, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương và triển vọng quan hệ giữa hai nước.

Những nội dung này cho thấy Việt Nam không chỉ coi trọng việc mở rộng quan hệ song phương, mà còn chủ động tham gia, đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu./.