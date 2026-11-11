Truyền thông chiến dịch 'Không một mình' tại xã Nậm Hàng

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Lai Châu; cấp ủy, chính quyền xã Nậm Hàng cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và gần 400 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nậm Nhùn.

Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng cung cấp thông tin tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được lãnh đạo, cán bộ Phòng An ninh mạng cung cấp những kiến thức cơ bản về an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn nhận diện những dấu hiệu bất thường, phương thức và thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để dụ dỗ, lừa đảo, đe dọa hoặc thực hiện hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến.

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn mạng của học sinh Trường Tiểu học và THCS Nậm Nhùn.

Ngoài ra, học sinh còn trực tiếp thể hiện tiểu phẩm sân khấu hóa và tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn mạng. Thông qua hình thức thi hỏi – đáp, các em có cơ hội củng cố kiến thức, kiểm tra khả năng nhận diện những nguy cơ và lựa chọn cách ứng phó phù hợp trước các tình huống phát sinh trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, còn được hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Đông đảo học sinh tham dự buổi tuyên truyền.

Thông qua Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân và phát triển toàn diện trong thời đại số.

Đại diện Vinaphone Lai Châu và Phòng An ninh mạng trao quà động viên học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh và Vinaphone Lai Châu đã trao quà động viên các em học sinh bán trú có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của Trường Tiểu học và THCS Nậm Nhùn.