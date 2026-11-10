Truyền thông Chiến dịch “Không một mình” tại Ayun Pa

Các đại biểu tham dự chương trình truyền thông Chiến dịch "Không một mình" tại Trường THPT Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Tham dự chương trình truyền thông Chiến dịch “Không một mình” có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, UBND phường Ayun Pa, thầy cô giáo cùng hơn 2.000 học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung Trần Quốc Cường, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, người vừa tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi” tối 8-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Phần giao lưu sôi động giữa thầy giáo 9X Thái Dương với các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tham gia workshop chuyên đề “Không một mình” kết hợp hoạt động “5 phút cùng em”, được tiếp cận các tình huống thực tế, giao lưu, tương tác và thực hành kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, phòng tránh lừa đảo, ứng xử văn minh trên môi trường số.

Cũng tại chương trình, nhà sáng tạo nội dung Trần Quốc Cường và thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương đã giao lưu với học sinh, góp phần lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”, nâng cao ý thức sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm, chung tay xây dựng môi trường mạng lành mạnh, thân thiện với trẻ em.

Thầy giáo 9X Thái Dương cũng chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng học tiếng Anh thông qua các trò chơi, hoạt động vui nhộn, tạo không khí náo nhiệt cho chương trình.

Đại diện lãnh đạo Phòng PA05 (Công an tỉnh Gia Lai) trao học bổng hiếu học cho các em học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: Vũ Chi

Đại diện lãnh đạo Công an phường Ayun Pa trao học bổng hiếu học cho các em học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông. Ảnh: Vũ Chi

Chiến dịch hướng đến nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để học sinh nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các nguy cơ trên không gian mạng, nhất là lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân và bắt nạt trên mạng. Đồng thời, lan tỏa thông điệp học sinh không đơn độc khi gặp nguy cơ hoặc bị tổn thương trên không gian mạng mà luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ của gia đình, nhà trường, lực lượng Công an và cộng đồng.

Dịp này, Công an tỉnh, Công an phường Ayun Pa trao học bổng hiếu học trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh của trường