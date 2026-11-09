Truyền thông chiến dịch 'Không một mình - Kết nối không tổn thương' năm 2026

Quang cảnh chương trình.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh Lai Châu; UBND xã Nậm Tăm; đại diện Tổ chức Plan tại Lai Châu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh Trường THCS Nậm Tăm.

Tại chương trình, học sinh, phụ huynh và giáo viên được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: sân khấu hóa các tình huống về an toàn trên không gian mạng; tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhận diện, phòng ngừa hành vi xâm hại, lừa đảo trực tuyến; nhận diện các phương thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; cảnh báo về ma túy, các loại ma túy mới và thủ đoạn mua bán trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, nền tảng trực tuyến.

Sôi nổi phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn mạng.

Đặc biệt, học sinh còn trực tiếp tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức về an toàn mạng. Thông qua hình thức thi hỏi – đáp, các em có cơ hội củng cố kiến thức, kiểm tra khả năng nhận diện những nguy cơ và lựa chọn cách ứng phó phù hợp trước các tình huống phát sinh trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng sử dụng Internet an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Cán bộ Phòng An ninh mạng - Công an tỉnh tuyên truyền, trao đổi với các em học sinh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu, thực hành “5 phút cùng em” và ra mắt mô hình “Đại sứ An toàn số học đường”. Qua đó, phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của học sinh trong việc tiếp nhận, chia sẻ và lan tỏa kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng tới bạn bè, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong môi trường số.

Mô hình “Đại sứ An toàn số học đường” của Trường THCS Nậm Tăm ra mắt tại chương trình.

Thông qua Chiến dịch “Không một mình” năm 2026 góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội và các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường trực tuyến, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân và phát triển toàn diện trong thời đại số.