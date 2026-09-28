Truyền thông Canada đánh giá về dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam-Canada

Các trang truyền thông Canada đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bên cạnh những ý nghĩa ngoại giao, nhiều bài viết đặt chuyến thăm trong bối cảnh hai nước cùng tìm kiếm những đối tác tin cậy, đa dạng hóa quan hệ kinh tế và tăng cường khả năng tự chủ trước những biến động quốc tế.

Trong bài viết ngày 24/9 với tiêu đề “Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nâng cấp quan hệ với Canada lên tầm Đối tác chiến lược”, được CTV News đăng tải lại, Hãng thông tấn Canada đánh giá rằng chuyến thăm diễn ra khi Thủ tướng Mark Carney đang thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia tầm trung nhằm ứng phó với sức ép kinh tế từ Mỹ và Trung Quốc.

Bài viết của phóng viên Dylan Robertson dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canada, nhấn mạnh trong một thế giới biến động, lòng tin, trách nhiệm và lợi ích chung tự thân đã trở thành những giá trị chiến lược.

Hãng thông tấn Canada cũng dẫn nhận định của bà Vina Nadjibulla, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia, cho rằng Canada và Việt Nam có sự tương đồng trong nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì quyền tự chủ, tránh bị phụ thuộc hoặc chịu sức ép từ một cường quốc.

Theo bà Nadjibulla, hai nước đều đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Trong khi Việt Nam có thặng dư thương mại đáng kể với Canada, các doanh nghiệp Canada vẫn chưa khai thác hết cơ hội tại thị trường khoảng 100 triệu dân này. Bài báo nhấn mạnh cả về vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP năm 2026 của Việt Nam và triển vọng tăng cường hợp tác giữa CPTPP với Liên minh châu Âu, qua đó mở rộng liên kết giữa các quốc gia tầm trung trước những chính sách gây sức ép kinh tế.

Trang CBC của Canada đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Trong khi đó, CBC News ngày 24/9 đăng bài của phóng viên Jennifer Yoon với tiêu đề “Vì sao Canada trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm”, đặt câu hỏi về những lợi ích mà Canada có thể đạt được thông qua việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

CBC nhận định chuyến thăm có thể trở thành bước ngoặt trong quan hệ song phương, khi Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á, với kim ngạch hai chiều đạt 20,6 tỷ CAD năm 2025.

Trả lời CBC, bà Julie Nguyen, Chủ tịch Sáng kiến Canada–ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á của Đại học York, cho rằng đã đến lúc hai nước nâng quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập năm 2017 lên tầm cao mới nhằm bảo đảm khả năng chống chịu kinh tế và an ninh. Theo bà, để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phát triển sản xuất tiên tiến, khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, những lĩnh vực mà Canada có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ và năng lực hỗ trợ.

CBC dẫn nhận định của Chủ tịch Quỹ châu Á-Thái Bình Dương Canada Jeff Nankivell rằng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Canada nhằm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với ASEAN. Theo ông, cả Canada và Việt Nam đều có nhu cầu đa dạng hóa đối tác trước những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Về năng lượng, ông Nankivell cho rằng Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô và công nghệ hạt nhân của Canada. Hai nước có thể thúc đẩy hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Trên truyền hình, CityNews phản ánh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Rideau Hall, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm và việc thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Bản tin tiếp tục khai thác nhận định của ông Jeff Nankivell về cơ hội hợp tác năng lượng, đồng thời phỏng vấn bà Julie Nguyen, đồng sáng lập Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam, về vai trò của cộng đồng người Việt tại Canada trong kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Các bản tin truyền hình của The Canadian Press cũng phát những nội dung phát biểu của Thủ tướng Mark Carney và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng hợp tác mới. Thủ tướng Carney nhấn mạnh quan hệ hai nước không chỉ giới hạn trong thương mại mà còn mở rộng sang giáo dục, đổi mới sáng tạo, an ninh và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Việt Nam đề xuất đưa khoa học và công nghệ trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương, ưu tiên nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo ứng dụng, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải.

Ở góc độ phân tích chiến lược, tờ The Hill Times ngày 23/9 đăng bài bình luận của bà Vina Nadjibulla với tiêu đề “Quan hệ Canada-Việt Nam không chỉ là thương mại”. Tác giả cho rằng chuyến thăm diễn ra khi Ottawa và Hà Nội, dù có vị thế địa chính trị khác nhau, nhưng đều đang tìm kiếm khả năng chống chịu tốt hơn, đa dạng hóa quan hệ đối tác và mở rộng không gian hành động trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.

Theo bà, chính sách ngoại giao cây tre của Việt Nam, dựa trên lợi ích quốc gia, tinh thần tự lực và khả năng ứng xử linh hoạt giữa các nước lớn, mang lại góc nhìn đáng chú ý trong bối cảnh Canada đang tìm cách giảm rủi ro do phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Giá trị của quan hệ song phương, vì vậy không chỉ nằm ở thương mại mà còn ở khả năng giúp hai nước tăng cường sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Trang Quỹ châu Á-Thái Bình Dương Canada trong ngày 23/9 cũng đăng hai bài bình luận của cựu nghị sĩ Bryon Wilfert và nhà nghiên cứu Julie Nguyen về ý nghĩa chuyến thăm.

Ông Wilfert cho rằng Canada cần nắm bắt cơ hội từ Việt Nam, chuyển khuôn khổ Đối tác chiến lược thành những kết quả hợp tác cụ thể trong nông nghiệp, năng lượng, khoáng sản chiến lược, hàng không vũ trụ, công nghệ sạch, bán dẫn và giáo dục. Ông cũng đề xuất tăng cường kết nối hàng không trực tiếp nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Trong khi đó, bà Julie Nguyen phân tích những điểm tương đồng giữa Canada và Việt Nam với tư cách là các quốc gia tầm trung đang tìm cách duy trì quyền tự chủ chiến lược trong quan hệ với những nước láng giềng lớn. Theo bà, kinh nghiệm của Việt Nam trong việc duy trì độc lập, linh hoạt trong quan hệ quốc tế và theo đuổi lợi ích phát triển lâu dài mang lại những bài học đáng quan tâm đối với Canada.

Những nội dung được báo chí và giới nghiên cứu Canada đề cập cho thấy chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ được nhìn nhận là dấu mốc ngoại giao quan trọng mà còn mở ra cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác thực chất, đa dạng hóa quan hệ đối tác và tìm kiếm những động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.