Truyền thống bồi đắp bản lĩnh người lính biên cương

Bia tưởng niệm Đồn Biên phòng Đắk Đam được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh, là một không gian giáo dục truyền thống bằng những câu chuyện cụ thể

Địa chỉ đỏ giữa biên cương

Ngày 2/10/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4790/QĐ-UBND xếp hạng Đồn Biên phòng Đắk Đam (1975 - 1979), xã Thuận An là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây là nơi ghi dấu một chặng đường chiến đấu, xây dựng và bảo vệ biên giới của lực lượng BĐBP.

Tại Bia tưởng niệm Đồn Biên phòng Đắk Đam, tên 18 CBCS của đồn và Đại đội 5 đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giữ gìn biên giới năm 1978 được khắc ghi. Với CBCS hôm nay, nơi đây không chỉ là địa chỉ tưởng niệm mà còn là một không gian giáo dục truyền thống bằng những câu chuyện cụ thể về sự hi sinh và trách nhiệm với Tổ quốc.

Trong các chuyến về nguồn, những câu chuyện về thế hệ đi trước được kể lại ngay tại nơi họ từng chiến đấu, bảo vệ. Từ đó, CBCS hiểu thêm giá trị của cuộc sống bình yên, của từng tấc đất biên giới và công việc mình đang đảm nhận.

Trung tá Nguyễn Bá Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết, đơn vị gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tế như về nguồn, giao lưu, chăm sóc bia tưởng niệm, tuần tra, phát quang đường biên, vệ sinh mốc quốc giới. “Giáo dục truyền thống giúp CBCS nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc, góp phần phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là chắc tay súng để giữ vững biên cương”, Trung tá Nguyễn Bá Long chia sẻ.

Giáo dục truyền thống giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, từ đó chắc tay súng để giữ vững biên cương

Theo Quyết định số 4790/QĐ-UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND xã Thuận An được giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với di tích; UBND xã Thuận An có trách nhiệm thành lập Ban Quản lý và phê duyệt quy chế hoạt động. Việc xếp hạng di tích không chỉ góp phần gìn giữ một địa chỉ lịch sử mà còn tạo thêm điều kiện phát huy giá trị nơi đây trong giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Từ bài học lịch sử đến những bước chân tuần tra

Trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Đắk Đam quản lý, những chuyến tuần tra được duy trì thường xuyên. Đường tuần tra có những đoạn thuận lợi, cũng có nơi hiểm trở; song ở đâu, người lính cũng phải kiểm tra đường biên, mốc quốc giới, nắm chắc địa bàn và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh.

Thiếu tá Lăng Văn Thôn, Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Đắk Đam cho biết, mỗi chuyến tuần tra là một lần CBCS trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. “Sau mỗi đợt tuần tra, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình là người chiến sĩ mang quân hàm xanh, góp một phần nhỏ vào quá trình quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”, Thiếu tá Lăng Văn Thôn chia sẻ. Với Hạ sĩ Nguyễn Phi Hùng, những cung đường tuần tra cũng là quá trình rèn luyện. Địa hình, thời tiết và những khó khăn trên đường đi trở thành thử thách để người lính nâng cao ý chí, sức bền và tinh thần trách nhiệm.

Tất cả CBCS đều hiểu rằng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia vừa là chức năng, nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi người lính. Vì vậy, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được gắn với nhiệm vụ thực tế để mỗi người tự rèn luyện qua công việc hằng ngày. Cùng với tuần tra, CBCS Đồn Biên phòng Đắk Đam còn triển khai các hoạt động hướng về Nhân dân như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó, người lính không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới mà còn góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đồn Biên phòng Đắk Đam gắn với nhiệm vụ thực tế để mỗi người tự rèn luyện qua công việc hằng ngày

Từ những cái tên khắc trên bia tưởng niệm đến những bước chân trên đường tuần tra hôm nay, CBCS Đồn Biên phòng Đắk Đam đang tiếp nối truyền thống bằng trách nhiệm trong từng nhiệm vụ. Sự tri ân với những người đã ngã xuống vì biên cương không chỉ nằm lại trong ký ức, mà trở thành điểm tựa tinh thần, hun đúc bản lĩnh, ý chí và tinh thần tận tụy của những người lính đang ngày đêm đứng chân nơi tuyến đầu Tổ quốc.