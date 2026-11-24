Ông Gastón Fiorda, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV), tác giả cuốn sách “Việt Nam – Quá trình thống nhất đất nước” (Vietnam: Proceso de Reunificación), công trình nghiên cứu chuyên sâu về chặng đường thống nhất, tái thiết và phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 1975–1986. Ảnh: Thanh Tùng - pv TTXVN tại Buenos Aires

Ngày 23/11, Đài phát thanh Radio Con Vos của Argentina đã có chương trình chuyên đề về Việt Nam với khách mời là nhà báo và nhà nghiên cứu Gastón Fiorda, một trong những chuyên gia Argentina có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trên chuyên mục “Góc nhìn thế giới” (Mundo en clave) của Đài phát thanh Radio Con Vos, ông Gastón Fiorda đã chia sẻ nhiều đánh giá tích cực về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách đối ngoại và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong chương trình dài gần 60 phút, khách mời Gastón Fiorda, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina – Việt Nam (ICAV), nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh thành nền kinh tế năng động, có độ mở cao, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác đáng tin cậy trong quan hệ quốc tế.

Chương trình “Góc nhìn thế giới” được phát sóng vào thứ Bảy hằng tuần, do hai người dẫn chương trình Hugo Gulman và Larry Levy thực hiện. Đây là chuyên mục phân tích các vấn đề quốc tế, dành thời lượng đi sâu tìm hiểu từng quốc gia, khu vực hoặc những chủ đề có ảnh hưởng xuyên biên giới như xung đột, di cư và an ninh lương thực.

Trong số phát sóng về Việt Nam, khách mời Gastón Fiorda – cử nhân Triết học, thạc sĩ Nhân quyền, tác giả nhiều công trình nghiên cứu về Việt Nam – đã trao đổi về lịch sử, tình hình phát triển hiện nay cũng như quan hệ của Việt Nam với các nước lớn và khu vực.

Mở đầu cuộc trao đổi, ông Gastón Fiorda nhận định hình ảnh Việt Nam tại Argentina không chỉ gắn với những ký ức lịch sử về cuộc đấu tranh giành độc lập, mà ngày càng được nhìn nhận qua những thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Theo ông, Việt Nam đã trải qua quá trình tái thiết đầy khó khăn sau chiến tranh, nhưng bằng nỗ lực bền bỉ đã đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng, tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội.

Đề cập công cuộc Đổi mới được khởi xướng năm 1986, ông Fiorda nhấn mạnh đây là bước ngoặt quan trọng, đưa Việt Nam chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước mở rộng quan hệ kinh tế và hội nhập với thế giới. Ông đánh giá Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật trong điều hành và phát triển kinh tế, với tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian dài, đồng thời kiên trì thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn. Việt Nam cũng đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Theo khách mời, một trong những biểu hiện rõ nét của sự phát triển là những cải thiện về điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người dân qua các thế hệ. Ông dẫn chứng sự thay đổi về thể chất, dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt của các thế hệ trẻ so với cha mẹ, ông bà, qua đó cho rằng những tiến bộ kinh tế - xã hội đã được phản ánh trực tiếp trong đời sống thường ngày.

Ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp.

Về thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế, ông Fiorda nhận định Việt Nam đã xây dựng được nền kinh tế có độ mở cao, chủ động mở rộng quan hệ với nhiều đối tác và tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do.

Theo ông, Việt Nam không chỉ là một thị trường có tiềm năng mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo, dệt may, da giày và công nghệ phát triển mạnh. Ông nhắc tới sự hiện diện của nhiều tập đoàn quốc tế, trong đó có Samsung, như một minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và năng lực sản xuất của Việt Nam.

Nhà báo Argentina cũng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một cộng đồng khu vực có quy mô dân số lớn và tiềm năng kinh tế đáng kể. Ông cho rằng quan hệ thương mại với Việt Nam có thể mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với thị trường Đông Nam Á.

Từ góc độ Argentina, ông nhận định hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực và thương mại. Ông bày tỏ mong muốn Argentina quan tâm nhiều hơn tới Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy các cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại song phương và liên khu vực.

Đánh giá về chính sách đối ngoại của Việt Nam, ông Gaston Fiorda nhấn mạnh tính nhất quán trong chủ trương độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Theo ông, Việt Nam duy trì quan hệ với các đối tác khác nhau trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và không để mình bị cuốn vào các cuộc đối đầu giữa các nước lớn.

Đề cập xung đột tạn Ukraine và tình hình căng thẳng tại Trung Đông, ông cho rằng Việt Nam luôn coi trọng hòa bình, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Gaston Fiorda cũng nhắc tới sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, cho rằng đây là minh chứng cho nỗ lực khép lại quá khứ, hướng tới tương lai và mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực cùng có lợi. Theo ông, Việt Nam ngày nay đã xây dựng được quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, không chỉ trong khu vực mà còn với các đối tác ở châu Âu, châu Mỹ và những trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Một điểm được khách mời đặc biệt nhấn mạnh là uy tín và chữ tín của Việt Nam trong quan hệ đối tác. Ông nhận xét Việt Nam có cách tiếp cận đàm phán kiên định, bảo vệ những lợi ích và giá trị cốt lõi, đồng thời nghiêm túc thực hiện các cam kết đã ký kết. Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu về Việt Nam, ông đánh giá đất nước hình chữ S đang ngày càng trở thành đối tác tin cậy, có vai trò quan trọng trong mạng lưới hợp tác và thương mại quốc tế.

Ở phần cuối chương trình, khi được hỏi về những thách thức và định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, nhà báo Gastón Fiorda đề cập đến những mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có tính chiến lược.

Ông nhắc đến những ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, cho rằng đây sẽ là những lĩnh vực quan trọng để Việt Nam nâng cao năng suất, tạo động lực tăng trưởng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuộc trao đổi khép lại với lời khẳng định của ông Fiorda về sức hấp dẫn của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Theo ông, để hiểu đầy đủ về đất nước này, cần mở rộng cách nhìn nhận về Việt Nam, vượt qua những nhận thức gắn với quá khứ chiến tranh, dành sự quan tâm nhiều hơn tới một Việt Nam năng động, đang phát triển mạnh mẽ và chủ động hội nhập.

Ông cũng cho rằng Argentina cần tăng cường tìm hiểu, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi đây là đối tác có nhiều tiềm năng hợp tác trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu đang chuyển biến sâu sắc.

Nhà báo Gastón Fiorda đang thực hiện nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Buenos Aires (UBA). Bên cạnh hoạt động báo chí, ông còn tham gia nghiên cứu và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Ông là tác giả cuốn sách “Việt Nam – Quá trình thống nhất đất nước” (Vietnam: Proceso de Reunificación), công trình nghiên cứu chuyên sâu về chặng đường thống nhất, tái thiết và phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 1975–1986.

Với gần 7 năm nghiên cứu, trong đó có thời gian trực tiếp khảo sát tại Việt Nam và gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, tác phẩm góp phần giới thiệu một góc nhìn sâu hơn về lịch sử hiện đại và công cuộc Đổi mới của Việt Nam tới độc giả Argentina và Mỹ Latinh.