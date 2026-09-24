Truyền thông APEC 2027: Chủ động từ sớm, hướng tới giá trị dài hạn

Năm APEC Việt Nam 2027 đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị, đặt ra yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải được triển khai chủ động, bài bản và liên tục ngay từ sớm. Bên cạnh việc cung cấp thông tin chính xác về các hoạt động của APEC, truyền thông còn được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan tỏa các giá trị hợp tác và làm rõ những tác động lâu dài mà năm đăng cai có thể mang lại.

Chủ động từ sớm

Theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, APEC 2027 không đơn thuần là chuỗi hội nghị cấp cao mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, tầm vóc mới trên trường quốc tế. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2006 và 2017, đồng thời là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước trong thập kỷ này.

Với ý nghĩa đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần “đi trước mở đường”, được chuẩn bị từ sớm thay vì chờ đến thời điểm các sự kiện diễn ra mới triển khai. Nội dung tuyên truyền cần được tổ chức thống nhất trong toàn hệ thống thông tin, báo chí và truyền thông, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng định hướng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Một góc biển Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Một yêu cầu quan trọng là đội ngũ làm công tác thông tin phải có kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, đồng thời nắm bắt những phương thức truyền thông mới trong môi trường số. Việc nâng cao năng lực công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chủ động nguồn lực số sẽ giúp các cơ quan báo chí sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thông tin trong một năm có khối lượng hoạt động đối ngoại lớn.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí cần được tăng cường nhằm bảo đảm thông tin về APEC 2027 được chia sẻ thống nhất, liên tục, hạn chế độ trễ và tạo được sự lan tỏa rộng rãi. Truyền thông cũng cần quan tâm hơn tới việc giới thiệu những nội dung thiết thực, giúp công chúng hiểu rõ vai trò của APEC và ý nghĩa của việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà.

Hướng tới giá trị dài hạn

Ở góc độ hội nhập kinh tế, TS. Trịnh Minh Anh, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, nhận định APEC 2027 không chỉ là một năm đăng cai mà còn là cơ hội để Việt Nam đóng góp vào chương trình nghị sự của APEC, thể hiện năng lực kiến tạo, điều phối ở tầm khu vực và chuyển hóa kết quả hợp tác quốc tế thành động lực phát triển trong nước.

Bối cảnh APEC 2027 cũng có nhiều thay đổi so với hai lần Việt Nam đăng cai trước. Nếu năm 2006 gắn với làn sóng toàn cầu hóa tăng tốc, năm 2017 nổi bật với chuỗi cung ứng toàn cầu và Cách mạng công nghiệp 4.0, thì năm 2027 diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, phân mảnh kinh tế, những thay đổi trong thương mại cùng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Với 21 nền kinh tế thành viên có trình độ phát triển và lợi ích đa dạng, APEC vận hành trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, đối thoại và xây dựng năng lực. Theo TS. Trịnh Minh Anh, giá trị của APEC không nằm ở việc các thành viên phải đồng ý về mọi vấn đề, mà ở khả năng tìm kiếm những lĩnh vực có thể cùng hợp tác và hành động.

Năm 2027, Khánh Hòa sẽ tổ chức một số hoạt động quan trọng, trong khi Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra tại Phú Quốc, tỉnh An Giang. Với các địa phương tham gia đăng cai, sự kiện này vừa là cơ hội quảng bá hình ảnh, vừa đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và khả năng tổ chức.

Theo TS. Trịnh Minh Anh, hạ tầng được đầu tư phục vụ APEC có thể tiếp tục khai thác trong nhiều thập kỷ, tạo giá trị cho Phú Quốc, An Giang và cả nước. Vì vậy, hiệu quả của năm đăng cai không chỉ được đo bằng khả năng tổ chức thành công các hoạt động mà còn ở những giá trị kinh tế - xã hội được tạo ra sau đó.

Từ góc độ truyền thông, điều này đặt ra yêu cầu xây dựng câu chuyện APEC 2027 theo hướng dài hạn, không chỉ phản ánh diễn biến của các hội nghị mà còn làm nổi bật những đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác khu vực, đồng thời quảng bá hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy của đầu tư, thương mại và du lịch toàn cầu.