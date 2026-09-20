Truyền tải điện Vĩnh Long chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thường

Xác định bảo đảm an toàn lưới điện là nhiệm vụ trọng tâm, Truyền tải điện Vĩnh Long thuộc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ sự cố, duy trì hệ thống vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Truyền tải điện Vĩnh Long chủ động phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra khu vực trọng yếu

Chủ động từ công tác kiểm tra, phòng ngừa

Thời tiết bất thường có thể tác động trực tiếp đến hệ thống đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là nguy cơ sét đánh, phóng điện, cây cối va quệt vào đường dây, sạt lở, ngập úng hoặc hư hỏng các công trình, thiết bị điện. Vì vậy, công tác kiểm tra, rà soát thiết bị và hành lang tuyến được Truyền tải điện Vĩnh Long chú trọng thực hiện thường xuyên.

Các đơn vị quản lý vận hành tăng cường kiểm tra tình trạng thiết bị, đường dây, móng cột, tiếp địa và các vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa giông, gió lớn. Những khiếm khuyết phát hiện trong quá trình kiểm tra được phân loại, theo dõi và xử lý kịp thời, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh sự cố trong quá trình vận hành.

Đối với hành lang an toàn lưới điện, công tác phát quang, kiểm soát cây cối có khả năng ngã đổ hoặc phát triển đến gần đường dây được quan tâm, nhất là trước và trong mùa mưa bão. Việc phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong khu vực có đường dây truyền tải đi qua cũng được tăng cường, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ an toàn công trình điện.

Công nhân quản lý vận hành đường dây ứng dụng bay UAV kiểm tra đường dây truyền tải

Tăng cường trực vận hành, sẵn sàng ứng phó

Bên cạnh công tác kiểm tra tại hiện trường, Truyền tải điện Vĩnh Long chú trọng theo dõi diễn biến thời tiết và tình trạng vận hành của hệ thống để kịp thời đưa ra phương án xử lý khi có tình huống bất thường.

Khi xuất hiện mưa giông, sét hoặc gió mạnh, lực lượng quản lý vận hành được bố trí trực theo dõi, duy trì thông tin liên lạc và sẵn sàng cơ động đến hiện trường khi có yêu cầu. Các phương tiện, dụng cụ thi công, vật tư dự phòng và thiết bị phục vụ xử lý sự cố được kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm khả năng triển khai nhanh khi xảy ra tình huống.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết phức tạp, yêu cầu an toàn đối với người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Việc tổ chức kiểm tra, sửa chữa và xử lý khiếm khuyết phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn điện, an toàn lao động; hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn cho cán bộ, công nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công nhân đường dây tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân

Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành

Cùng với các giải pháp truyền thống, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát lưới điện. Các phương pháp kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng, công nghệ đo nhiệt, camera, thiết bị giám sát và các giải pháp số hóa dữ liệu giúp lực lượng vận hành phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của thiết bị, từ đó có phương án xử lý phù hợp.

Việc cập nhật dữ liệu hiện trường, theo dõi tình trạng thiết bị và phân tích các nguy cơ có thể xảy ra cũng giúp công tác quản lý vận hành chuyển dần từ bị động xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp.

Chung tay bảo vệ an toàn lưới truyền tải điện

Để hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, bên cạnh nỗ lực của ngành Điện rất cần sự phối hợp của chính quyền địa phương và người dân.

Người dân có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện và thông báo sớm những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện. Thời gian qua, Truyền tải điện Vĩnh Long tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân xung quanh khu vực có đường dây truyền tải điện đi qua, giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra và sẵn sàng ứng phó, Truyền tải điện Vĩnh Long thực hiện mọi giải pháp để bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Sự chủ động cùng với trách nhiệm của ngành điện sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tối đa nguy cơ sự cố do thời tiết bất thường, bảo vệ an toàn cho người dân và giữ vững dòng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.