Truyền tải điện Gia Lai: Bảo đảm vận hành an toàn những công trình năng lượng chiến lược

Nhân viên vận hành Trạm biến áp 500kV Pleiku kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị. (Ảnh: PTC3 cung cấp)

Trước những khó khăn do đặc thù khí hậu Tây Nguyên với thời tiết diễn biến phức tạp, Truyền tải điện Gia Lai (Công ty Truyền tải điện 3-PTC3) đã chủ động triển khai các giải pháp quản lý kỹ thuật, phối hợp thực hiện các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm hai trạm vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Trong quá trình quản lý vận hành hai Trạm biến áp 500kV Pleiku và Pleiku 2, Truyền tải điện Gia Lai phải đối mặt với không ít thách thức do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt vào mùa khô, mưa lớn kéo dài và giông sét bất thường trong mùa mưa. Đặc biệt, những đợt mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư và thi công ngoài hiện trường. Trong khi đó, nhiều hạng mục đầu tư xây dựng, sửa chữa được triển khai ngay tại các trạm đang mang điện, đặt ra yêu cầu cao về công tác kiểm soát an toàn trong quá trình thực hiện.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành Trạm biến áp 500kV Pleiku Vũ Ngọc Hưng cho biết: Khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, trong khi nhiều hạng mục thi công ngay trong trạm đang vận hành. Vì vậy, mọi công việc đều phải tuân thủ nghiêm quy trình an toàn, phương án thi công và lịch cắt điện được duyệt. Trạm luôn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Kiểm tra, rà soát kháng điện 500kV KH591 trước khi đóng điện nghiệm thu tại TBA 500kV Pleiku. ﻿(Ảnh: PTC3 cung cấp)

Tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 2, công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật cũng được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành. Theo Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 Huỳnh Tấn Long: Trạm luôn đặt yêu cầu vận hành an toàn, liên tục lên hàng đầu; chủ động kết hợp xử lý khiếm khuyết, thí nghiệm định kỳ và vệ sinh thiết bị trong cùng một đợt cắt điện nhằm tiết kiệm thời gian, giảm số lần cắt điện và hạn chế ảnh hưởng đến hệ thống. Đối với các công trình đầu tư xây dựng, trạm phân công cán bộ công nhân viên có chuyên môn trực tiếp giám sát, phối hợp Ban Quản lý dự án và nhà thầu, bảo đảm tuân thủ các quy định an toàn và yêu cầu kỹ thuật.

Cùng với việc duy trì vận hành an toàn, Truyền tải điện Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng tại hai trạm. Vừa qua, tại Trạm biến áp 500kV Pleiku, đơn vị đã phối hợp nghiệm thu, đóng điện thành công kháng điện 500kV KH591 công suất 120 MVAr, góp phần ổn định điện áp hệ thống sau khi đưa đường dây 500kV mạch 3 vào vận hành. Bên cạnh đó, lực lượng vận hành tiếp tục phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan, góp phần hoàn thành dự án cải tạo cấp nguồn điện tự dùng tại các trạm biến áp 220kV, 500kV trong toàn Công ty, nâng cao độ tin cậy hệ thống điện tự dùng và đáp ứng yêu cầu vận hành trạm không người trực.

Trong khi đó, tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 2, đơn vị đã phối hợp thay thế thiết bị, thử nghiệm các chức năng bảo vệ phục vụ chuyển đấu nối Đường dây 220kV Pleiku 2-Bờ Y sau khi xử lý tình trạng sạt lở tại đầu Trạm biến áp 220kV Bờ Y, góp phần bảo đảm vận hành an toàn tuyến Đường dây 220kV Pleiku 2-Bờ Y-Xekaman 1.

Song song với các nhiệm vụ trên, Truyền tải điện Gia Lai đã triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng, cải tạo hạ tầng và xử lý kịp thời các khiếm khuyết, bất thường của thiết bị tại hai Trạm biến áp 500kV Pleiku và Pleiku 2, góp phần phòng ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải.

Nhân viên vận hành trạm biến áp 500kV Pleiku theo dõi các thông số thiết bị tại phòng vận hành. ﻿(Ảnh: PTC3 cung cấp)

Đánh giá về vai trò của hai trạm, ông Phạm Minh Đông, Phó Truyền tải điện Gia Lai nhấn mạnh: Trạm biến áp 500kV Pleiku và Pleiku 2 là những công trình năng lượng trọng điểm, có vị trí chiến lược trong hệ thống điện quốc gia. Hai trạm góp phần quan trọng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng để thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, hai trạm còn góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Tây Nguyên, kết nối và truyền tải nguồn điện từ Lào về Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng liên kết, truyền tải điện bắc-nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trong thời gian tới, Truyền tải điện Gia Lai sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa sự cố và tập trung nguồn lực bảo đảm hai trạm vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, đáp ứng yêu cầu truyền tải điện trong năm 2027 và những năm tiếp theo.