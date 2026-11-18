Đội trưởng Bruno Fernandes sớm mở tỷ số cho Bồ Đào Nha với cú sút xa đẳng cấp

Bàn thắng giải tỏa áp lực cho Bruno

Tuy nhiên, Xứ Wales gỡ hòa ngay lập tức nhờ pha dứt điểm của David Brooks

Cuối hiệp một, Thomas lẻn xuống đánh bại Diogo Costa trong pha đối mặt

Xứ Wales vươn lên dẫn 2-1 ở phút 41

Dẫu vậy, Pedro Neto nhanh chóng quân bình tỷ số 2-2

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn

Phút 70, tiền đạo vào sân thay người Carlos Forbs tỏa sáng với pha solo rồi sút chìm chân trái nâng tỷ số lên 3-2

Forbs ghi bàn ở trận thứ hai trong màu áo Bồ Đào Nha, mặc áo số 7 mà đàn anh Ronaldo để lại

Phút 74, Bồ Đào Nha chỉ còn 10 người khi Pedro Neto bị truất quyền thi đấu

Tuy nhiên, Xứ Wales không thể tận dụng lợi thế ở khoảng thời gian cuối trận

Bồ Đào Nha giành 3 điểm quan trọng

Nguồn ảnh: Uefa, 433