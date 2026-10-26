Truyện ngắn Hoa Học Trò: Tiệm Trà Ngủ Quên (Phần cuối)

3. Rồi thời gian trôi qua, Minh Khương giờ đã là trưởng quầy quán xuyến mọi công việc của tiệm trà. Cậu nâng niu và chăm sóc tiệm trà như một món quà quý vẫn vẹn nguyên từ thuở ấu thơ vì đây là thứ duy nhất mà ba mẹ cậu không chia đôi.

Thiên Di ngày ấy chọn ra Hà Nội học Đại học. Cô bé như biến mất từ ngày trời mưa rả rích năm lớp 12 ấy. Gần bốn năm xa nhà, đây là mùa Hè đầu tiên Thiên Di về thăm ba mẹ. Cô bạn ghé tiệm trà để mua trà Phổ Nhĩ mà ba mẹ cô ngày nào cũng tấm tắc khen ngon. Bước chậm qua ngã tư đường, Thiên Di dừng chân trước cửa tiệm cũ mèm của nội. Ánh nắng xuyên qua những tán lá hắt lên mái tóc dài, đôi mắt trong veo như thể chẳng hề bị thời gian làm vơi đi sự hồn nhiên.

Trong tiệm trà nhỏ, Thiên Di nhẹ nhàng hỏi nội: “Nội dạo này đã đỡ đau lưng chưa? Khi nào có thuốc mới, con lại gửi vào cho nội nhé. Chừng nào hết thuốc nội cứ bảo con!”

Sau chiếc rèm thưa ngăn cách phòng khách và kho đựng trà, Minh Khương ngẩn ra khi nghe thấy câu chuyện mà bao năm nay chưa ai kể cho mình. Cậu bất giác mân mê góc túi trà Phổ Nhĩ sắp mang ra cho vị khách quen.

Gặp lại Thiên Di kể từ ngày hai đứa bước ra khỏi phòng thi cuối cấp, Minh Khương cứ ngỡ mình đang nhìn thấy một Thiên Di trong quá khứ đột nhiên bước ra, sống động, rực rỡ và ấm áp như ngày nào. Minh Khương lúng túng, không biết nên nói gì trước.

Thiên Di nghiêng đầu: “Cậu không định mời tớ ly trà nào à? Hay vẫn còn giận chuyện cũ?” Cô bé cười khúc khích, đá nhẹ vào chân Khương.

Minh Khương cười hì hì, xua tay: "Nếu có giận thì cũng hết lâu rồi. Chỉ là không ngờ cậu lại ở đây. Ở nơi này mấy năm trước, tụi mình chẳng cãi nhau om sòm vì chuyện gia đình tớ còn gì…"

Đến giờ, Minh Khương vẫn mặc cảm vì chuyện gia đình. Còn Thiên Di thì khác. Cô có một gia đình trọn vẹn, có những lần trở về nhà mà chẳng vướng bận điều gì. Minh Khương thích điều đó, thích cái cách cô bạn nhỏ trân trọng những gì thuộc về quá khứ. Như lúc này đây, khi Thiên Di đứng giữa tiệm trà của ông nội, ánh mắt sáng long lanh như một đứa trẻ tìm thấy kho báu.

Thiên Di nhón chân để với lấy tách trà trên cao. Một cuốn nhật ký cũ cùng mấy chiếc bút bi rơi ra cả từ chiếc balô xinh xắn. Minh Khương tò mò nhặt cuốn sổ lên, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên. Minh Khương khẽ cười khi thấy một đoạn truyện ngắn, nhưng tên nhân vật chính đã được Thiên Di sửa đi mất vì ngại ai đó sẽ đọc được tâm tình mình.

"Cậu tưởng cậu đặt biệt danh ‘Tên siêu đáng ghét’ là tớ không nhận ra à? Đó chính là tớ, phải không?” Minh Khương tò mò.

Thiên Di giật mình, vội giật lấy cuốn nhật ký: "Này, không được đọc trộm!" Thiên Di với lấy cuốn nhật ký nhưng chẳng thể chạm đến tay Khương. Thiên Di đỏ mặt.

Minh Khương nhanh tay lật tiếp. Cậu đọc từng dòng nguệch ngoạc:

“Tháng Năm, còn 20 ngày nữa là đến ngày tốt nghiệp. Dạo này mình cứ đau bụng mãi không thôi. Có phải vì mấy ngày ôn thi hay bỏ bữa không? Mình cũng chẳng biết nữa! Hôm nay trong giờ thể dục, mình để quên chìa khóa lớp nên quay về phòng lấy. Tên siêu đáng ghét kia lại có hành tung bí ẩn quanh quẩn chỗ ngồi của tớ. Chắc định chơi khăm tớ nữa chứ gì! Ai dè, trong hộc bàn của tớ lại có một bình trà nhỏ đầy rễ cam thảo và hoa oải hương khô.”

Minh Khương ngỡ ngàng vì cứ nghĩ ngày ấy mình đã giấu được Thiên Di một bí mật ngọt ngào. Suốt hai mươi ngày gần kỳ thi tốt nghiệp, hai mươi bình trà, bình nào cũng được đặt ngay ngắn trong hộc bàn, âm thầm làm dịu cơn đau dạ dày của cô bé. Đó cũng chính là lần đầu tiên Minh Khương chịu theo ông nội để học pha trà và cũng là lần đầu Thiên Di thấy Minh Khương cũng chẳng đáng ghét như mình nghĩ. Từ những ngày cuối cấp đến hôm nay, hương cam thảo và oải hương khô vẫn bịn rịn chẳng rời trên vạt áo của hai đứa trẻ.

*

Giữa tách trà vẫn còn hơi ấm, cả hai ngồi bên nhau giữa những giá tủ chật chội. Minh Khương nhìn Thiên Di thật lâu và thấy trái tim mình đầy ắp những hy vọng. Cuộc sống vội vã có thể cuốn cả hai vào bao nhiêu hiểu nhầm khó gỡ, vào hoàn cảnh mà mình từng cho là sứt mẻ, thiếu thốn. Nhưng có một điều chắc chắn, cái tên “Khương Di” đã được Minh Khương quyết đặt tên cho tiệm trà từ đó.

Có lẽ những chiếc hộp thiếc đựng trà không phải thứ duy nhất lấp lánh trong tiệm nhỏ chiều nay. Và tiệm trà Khương Di đã lặng lẽ trở thành nơi để người ta trao nhau câu “Tớ thích cậu” không chỉ bằng lời.

Truyện ngắn "Tiệm Trà Ngủ Quên" của tác giả Như Phương được đăng trong ấn phẩm Hoa Học Trò 1456. Báo Hoa Học Trò phát hành vào các ngày 1 và 15 hằng tháng tại các nhà sách với giá 20.000 đồng. Bạn có thể đặt trước hoặc tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Fahasa.com… Để gửi bài cộng tác cho mục Truyện ngắn Hoa Học Trò, bạn hãy email tác phẩm của mình về hòm thư: truyennganh2t@gmail.com nhé!