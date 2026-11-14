Truyện ngắn Hoa Học Trò: Sao Đỏ ơi, xin lỗi! (Phần cuối)

Lốp xe đạp của tôi bị ai đó xì hết hơi trong lúc tôi đang ngồi học ở lớp. Kết quả là tôi phải dắt bộ từ trường về nhà cả quãng đường 5 cây số. Chưa hết, ai đó đã giấu mất đôi giày thể thao khiến tôi không có giày đi học môn thể dục, còn bị thầy thể dục quở trách nữa. Đặc biệt là chiều hôm thứ Sáu, không hiểu sao mọi ánh mắt của chúng bạn đều đổ dồn về phía tôi khi đột nhiên có ai đó ngoài cửa lớp lớn tiếng nói vọng vào: “Đồ con vịt bốn mắt chuyên đi mách lẻo!”

Tôi nhận ra giọng nói ấy. Là Huy lớp 8B - người từng bị tôi trừ điểm đi học muộn.

Tôi ngỡ ngàng mất mấy giây trước khi định thần lại. Cậu ta đang nói tôi ư? Tôi là đồ mách lẻo ư? Tôi ngồi sững sờ trong lớp, cố tỏ vẻ bình tĩnh, giả vờ như không biết mọi người đang nói đến ai. Nhưng thâm tâm tôi bối rối vô cùng. Tôi xấu hổ, tôi ấm ức, tôi tức giận. Tôi đã làm gì sai mà Huy lại gọi tôi như thế?

Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, thì ra tất cả những xui xẻo tôi gặp phải gần đây đều do Huy gây ra. Cậu ta trả đũa tôi vì cho rằng tôi là nguyên nhân khiến cậu ta phải viết bản kiểm điểm. Cậu ta ghét tôi.

Nhưng tôi trừ điểm đâu phải vì ghét Huy, là do cậu ta phạm lỗi đấy chứ? Có vẻ Huy cố tình không hiểu vấn đề. Để rồi những trò quậy phá ấy cứ liên tiếp nhắm vào tôi không chịu dừng lại. Đỉnh điểm là vào giờ chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần, khi tôi rời bục sân khấu của trường để đi về hàng lớp mình sau khi đọc xong kết quả thi đua tuần vừa rồi, Huy đã ngáng chân khiến tôi loạng choạng ngã sóng soài ra giữa sân. Cả sân trường cười ầm lên. Bị ngã vừa đau vừa xấu hổ, tôi bật khóc, hỏi bằng giọng ấm ức:

“Tại sao lại làm vậy với tôi?”

Rồi tôi chạy vụt đi trong nỗi xấu hổ tột cùng khi bạn bè xung quanh vẫn cười không dứt. Nhưng tiếng cười của Huy chợt tắt theo bóng dáng xa dần của tôi. Lần đầu làm con gái khóc, Huy bối rối đứng chết lặng.

*

Kể từ đó, tôi ghét Huy. Tôi nghĩ sự đáp trả đáng sợ nhất đối với người mình ghét đó là không để ý đến họ nữa. Nên tôi quyết định coi như cậu ta không còn tồn tại trong thế giới của mình. Tôi hoàn toàn bơ đi tất cả những thứ Huy đã từng đối xử với tôi, kể cả bản thân cậu ta.

Không những vậy, tôi quyết định xin thầy Hải cho tôi rút khỏi đội Sao Đỏ. Thầy hỏi lý do xin nghỉ, tôi chỉ nói rằng mình muốn tập trung vào việc học, chứ không nhắc tới những trò trả đũa của Huy. Bởi tôi không muốn có thêm bất kì một rắc rối nào.

Lớp 8B biết tôi nghỉ, vì không còn thấy tôi đến kiểm tra lớp như mọi khi. Tất nhiên Huy cũng biết. Có lẽ thấy tôi nghỉ làm Sao Đỏ, cậu ta không còn lý do gì để trêu chọc tôi nữa nên những trò nghịch ngợm của cậu ta từ đó cũng chấm dứt hẳn.

Tuy nhiên, nghỉ đội Sao Đỏ, tôi buồn lắm. Đó đã từng là ước mơ tôi cố gắng rèn luyện tu dưỡng mới đạt được, nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt dù mới làm được một năm. Bao nhiêu kỉ niệm cứ vậy rụng rớt theo cánh hoa gạo nở góc sân trường. Bao nhiêu cố gắng để rồi từ bỏ. Tôi tự hỏi sao trên đời lại có người ngang bướng nghịch ngợm như Huy, làm sai mà không chịu nhận lỗi? Lại còn trách ngược người khác?

*

Hai lớp chúng tôi vẫn ở sát vách. Dẫu có làm Sao Đỏ nữa hay không thì hàng ngày tôi vẫn phải đi qua lớp Huy. Thỉnh thoảng thấy tôi đi qua, người trong lớp 8B vẫn gọi với lại, trêu chọc: “Ê, Bốn Mắt ơi! Thằng Huy nó lại đi học muộn này! Trừ điểm nó đi!”. Kèm theo là những tiếng cười đùa của tụi con trai.

Tôi giả vờ không nghe thấy gì rồi cố lướt qua thật nhanh. Vì tôi đã quyết định “bơ đi để sống” nên không muốn đáp trả lại những lời trêu chọc ấy. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể quên được những trò đùa họ đối xử với tôi. Nghĩ đến, tôi lại thêm buồn.

Cuối tháng Ba, cây hoa gạo góc sân trường giờ chỉ còn trơ trọi một vài bông cuối cùng trước khi thay áo mới. Giờ ra chơi, đám con gái chúng tôi vẫn dắt díu nhau ra góc sân nhặt hoa gạo. Những bông hoa gạo vừa rụng xuống còn ướt nhẹp do sương, lại thêm bị va đập do rơi xuống đất, bông nào bông nấy chẳng còn lành lặn, nhưng cũng đủ khiến đám con gái chúng tôi xao xuyến tranh nhau ra nhặt.

Nhưng những bông hoa đỏ rực rỡ ấy cũng không đủ để làm tôi quên đi nỗi buồn mỗi khi nhìn thấy các bạn Sao Đỏ khác đi lại trong trường. Và tôi vẫn giận Huy. Chắc cả đời này tôi cũng không hết giận cậu ta.

*

Hoặc có lẽ không cần tới cả đời. Chỉ cần tới hôm nay thôi.

Hôm nay, tôi đến lớp như bao ngày, bỗng phát hiện một điều kì lạ. Có cái gì đó trong ngăn bàn của tôi. Tò mò, tôi cho tay vào lấy nó ra và bị bất ngờ. Đó là một bông hoa gạo kèm một tờ giấy nhỏ. Bông hoa gạo hãy còn nguyên vẹn như không hề bị va đập khi rụng xuống đất. Tôi từ từ mở tờ giấy nhỏ, đọc dòng chữ viết nguệch ngoạc:

“Hoa này anh tự trèo lên cây hái đó. Xin lỗi nhé, Bốn Mắt.

Trở lại làm Sao Đỏ đi.

Ký tên: Huy.”

Không dưng tôi mỉm cười.

Sau đó tôi nhận ra có lẽ mình là người dễ tha thứ. Hoặc tôi nghĩ rằng giận hờn chỉ khiến cho những trái tim vụn vỡ, còn tha thứ sẽ kết nối yêu thương. Ít nhất tha thứ đã giúp tôi có thêm một người bạn mới.

Truyện ngắn "Sao Đỏ ơi, xin lỗi" của tác giả Nguyễn Hải Vân được đăng trong ấn phẩm Hoa Học Trò 1457. Báo Hoa Học Trò phát hành vào các ngày 1 và 15 hằng tháng tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Bạn có thể đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Shopee, Fahasa.com… Để gửi bài cộng tác cho mục Truyện ngắn Hoa Học Trò, bạn hãy email tác phẩm của mình về hòm thư: truyennganh2t@gmail.com nhé!