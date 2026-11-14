Truyện ngắn Hoa Học Trò: Sao Đỏ ơi, xin lỗi! (Phần 1)

Cậu ta nhặt bông hoa gạo trông còn mới nguyên như vừa rụng xuống sân trường, đưa ra khi tôi toan bước tới. Nhưng tôi đã lạnh lùng quay đi không thèm ngước nhìn lại.

Cậu ta tên Huy, học lớp 8B, lớp đó ngay cạnh lớp tôi. Tuy học trên tôi một khóa nhưng chưa bao giờ tôi gọi cậu ta là anh, bởi tôi ghét cậu ta.

Vì sao tôi ghét ư?

Vì tôi biết chắc chắn ai là người xì hơi lốp xe đạp của tôi, khiến tôi khi không phải dắt bộ từ trường về nhà. Ai là người giấu giày của tôi, khiến tôi không có giày học môn thể dục. Và ai là người gọi tôi là “con vịt bốn mắt hay mách lẻo”, khiến tôi vô cùng xấu hổ với bạn bè. Chính là CẬU TA!

Và cậu ta cũng ghét tôi không kém. Tôi đoán vậy.

*

Tôi vốn là Sao Đỏ của lớp.

Được vào đội Sao Đỏ luôn là ước mơ của tôi bấy lâu nay. Hồi tiểu học, tôi từng thấy các anh chị Sao Đỏ trong trường, các anh chị ấy mới oai làm sao. Ngày nào cũng mặc áo trắng quần đen ngay ngắn, đeo khăn quàng đỏ chỉnh tề, đứng ở cửa lớp kiểm tra học sinh có tuân thủ đúng nội quy của trường hay không. Giống như mấy chú cảnh sát đi tuần tra để giữ gìn an ninh trật tự cho thôn xóm ấy. Chưa kể ai phải thật sự gương mẫu mới được chọn vào đội Sao Đỏ, chứ có phải ai muốn làm là làm được đâu, nên ai mà được chọn vào chắc hẳn phải cảm thấy hãnh diện lắm. Đấy là tôi nghĩ vậy.

Vì nghĩ vậy nên tôi đã cố gắng rèn luyện tu dưỡng, mong một ngày trở thành thành viên của đội Sao Đỏ. Nghĩ đến đó thôi, tôi càng thêm phấn khích.

Vậy nên lên cấp Hai, tôi xung phong vào đội Sao Đỏ ngay. Không ngờ lại được các thầy cô tin tưởng ủng hộ. Tôi vui sướng vô cùng. Sau khi vào đội, thầy Hải - Tổng phụ trách trường - giao nhiệm vụ cho tôi làm Sao Đỏ đi kiểm tra lớp 6B cùng khối, còn tôi học lớp 6A. Mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp cho đến năm nay, khi tôi lên học lớp 7. Thầy nói tôi đã là học sinh lớp lớn rồi, đã có nhiều kinh nghiệm hơn nên giao cho tôi nhiệm vụ “nặng đô” hơn, đó là đi kiểm tra các anh chị khóa trên.

Thế là thầy phân công cho tôi kiểm tra lớp ngay bên cạnh lớp tôi - lớp đàn anh trên tôi một khóa được mệnh danh quậy nhất trường - lớp 8B.

*

Thầy đâu có biết rằng, kể từ ngày ấy, số phận tôi trở nên khốn khổ. Lớp 8B không chỉ quậy bình thường, mà là siêu quậy. Có hôm tôi tới kiểm tra đầu giờ truy bài, mà cứ ngỡ mình vừa bước chân vào một cái chợ. Tiếng người cười nói ồn ã tựa như tiếng nhấc lên đặt xuống từng mớ rau, tiếng búng tanh tách của những con tôm hãy còn tươi rói không chịu nằm yên trong chậu. Không gian của lớp học này khiến tôi thấy “quen thuộc” vô cùng - có khác gì cái chợ ở đầu xóm nơi tôi ở đâu, nơi tôi ngày nào cũng đi ngang qua rồi mới tới được trường học. Đương nhiên lớp 8B vào những ngày tôi trực Sao Đỏ đều bị tôi đánh giá thấp điểm, rồi báo cáo lại với nhà trường.

Tính tôi vốn công tư phân minh, không nhân nhượng hay châm chước cho ai nếu người đó phạm lỗi. Nhưng cũng chính cái tính đó đã đem đến cho tôi không ít rắc rối.

Hôm ấy trời trở lạnh. Cơn gió lạnh cuối mùa không đủ mạnh để khiến cây gạo góc sân trường ngừng nở hoa. Nhưng nó đủ mạnh để khiến những cô cậu học trò chúng tôi không còn sức cựa mình chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Và thế là hôm ấy có cơ số bạn đi học muộn, trong đó có cậu ta.

“Tên gì ạ?” Tôi hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Huy.” Cậu ta trả lời một cách thản nhiên.

“Vì sao lại đi học muộn?” Tôi vừa hỏi vừa ghi vào sổ Sao Đỏ.

“Ngủ quên.”

Huy, lớp 8B, đi học muộn do ngủ quên, trừ 2 điểm.

Dòng chữ rõ ràng rành mạch như phản chiếu đúng tính cách của tôi trong đó. Không nhân nhượng cho bất kì trường hợp nào vi phạm quy định. Tuần đó, thành tích thi đua của lớp 8B xếp hạng thấp nhất trường. Tôi nghe kể lại cô giáo chủ nhiệm lớp 8B lúc ấy rất giận. Cô đã phạt cả lớp ở lại tổng dọn vệ sinh sân trường sau giờ học, riêng Huy phải viết bản kiểm điểm do đi học muộn nhiều lần.

Tôi chẳng mảy may cảm thấy có lỗi khi nghe chuyện đó. Bởi vì tôi nghĩ phạm lỗi và bị phạt là chuyện bình thường. Tôi còn nghĩ họ bị phạt như vậy biết đâu sẽ hiểu ra mình sai ở đâu, tuần tới sẽ tiến bộ hơn, sẽ nghiêm túc học tập và chấp hành nội quy hơn.

Nhưng đó là suy nghĩ của một đứa học sinh gương mẫu là tôi. Còn với lớp 8B thì không. Mọi chuyện diễn ra trong tuần kế tiếp thậm chí còn tệ hơn. Cả lớp 8B tụm năm tụm bảy trong giờ truy bài, nhóm thì ngồi chơi, nhóm thì nói chuyện. Giấy vụn ném đầy lớp không ai quét. Riêng Huy vẫn chứng nào tật nấy, hôm thì đi học muộn, hôm thì không đeo khăn quàng đỏ, hôm lại mặc áo đồng phục không sơ vin. Tôi có cảm giác những hành động của cậu ta giống như đang cố tình chống đối tôi. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Cậu ta đang thách thức tôi ư?

Thường tôi không chắc vào linh cảm của mình nhưng có lẽ lần này nó đúng. Linh cảm của tôi nói rằng tôi sẽ gặp rắc rối vì tính cách thẳng thừng của mình. Tuần sau đó, liên tiếp những điều xui xẻo đến với tôi một cách có chủ ý.

Truyện ngắn "Sao Đỏ ơi, xin lỗi" của tác giả Nguyễn Hải Vân được đăng trong ấn phẩm Hoa Học Trò 1457. Báo Hoa Học Trò phát hành vào các ngày 1 và 15 hằng tháng tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Bạn có thể đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử TikTokShop, Shopee, Fahasa.com… Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc vào thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!