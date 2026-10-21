Truyện ngắn Hoa Học Trò: Pháo Hoa Ở Một Nơi Khác (Phần 1)

Lần đầu tiên An Nhiên gặp Bình An là vào một buổi chiều Thu năm lớp 11. Lần gặp gỡ ấy quá đỗi rung động, quá đỗi ấn tượng, giống như gió Thu trời Bắc, man mác nhẹ nhàng hệt như tình đầu.

Khi ấy, trường bắt đầu chia lớp học thêm buổi chiều, ai thi Tự nhiên sẽ tới lớp Tự nhiên học, ai thi Xã hội thì dồn về lớp Xã hội. Thay đổi nguyện vọng khiến cho An Nhiên phải một thân một mình đi tới lớp Tự nhiên học, cũng may là chỉ học thêm buổi chiều mới chia như vậy.

Khi cô tới, lớp đã chật kín người, chỉ còn duy nhất một chỗ trống ở bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào. An Nhiên cũng không quá để tâm, ngồi bàn đầu tiên còn có thể chú ý nghe giảng. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cuối cùng cậu bạn ngồi cạnh cô cũng ngẩng đầu lên từ cánh tay tê rần. Việc đầu tiên cậu làm là quay sang phía cô.

Kỳ lạ, dưới ánh đèn trắng của lớp học, cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, vành mắt cậu đỏ ửng, dường như muốn khóc.

An Nhiên mở tròn mắt: “Chào, tớ ngồi chỗ này được không?”

Năm giây sau, cậu chàng kia mới đáp lại: “Được!”

Sau đó lập tức đứng lên, đi ra khỏi lớp. Thật khó hiểu.

Liên tiếp mấy buổi học, hai người đều không nói với nhau nửa lời. An Nhiên cũng không có nhu cầu làm quen với bạn mới. Tận cho tới tháng thứ hai ngồi cạnh nhau, An Nhiên đường cùng phải mở miệng ra nói chuyện:

“Bạn cùng bàn tuyệt vời của tớ ơi, có thể cho tớ chép bài được không?”

Bình An quay lại nhìn cô, vì mấy chữ “bạn cùng bàn tuyệt vời” mà trên đầu hiện ba dấu hỏi chấm.

“Kính của tớ bị hỏng chưa sửa được, bây giờ coi như mù rồi, không nhìn được bảng, có thể cho tớ nhìn bài cậu được không?”

Bình An ngồi dịch lại gần hơn, đưa vở ra cho cô chép. Chữ cậu không quá đẹp, nhưng lại thanh mảnh, rõ ràng, rất dễ nhìn. Cứ vậy, một người nhìn bảng, một người nhìn vở, hí hoáy chép.

Giờ ra chơi, Bình An đưa vở cho cô chép nốt đoạn còn lại, còn mình thì gục đầu xuống bàn ngủ. Khi Bình An tỉnh dậy, cô vẫn đang cặm cụi, tốc độ chép bài thật là chậm, như ốc sên vậy. Cuối cùng cũng xong! An Nhiên gập vở lại, đưa cho đối phương, bấy giờ cô mới nhận ra:

“Ồ, cậu tên là Bình An sao?”

Bình An nhẹ nhàng gật đầu.

“Tớ phát hiện ra tên chúng mình có chút giống nhau. Tớ tên An Nhiên đấy.”

Bình An buột miệng: “Tớ biết.”

“Ủa, tại sao cậu lại biết? Tớ chưa từng nói mà.”

Cậu hơi khựng lại một chút, sau đó vụng về chỉ vào cô: “Trên áo cậu có thẻ tên.”

An Nhiên nhìn xuống áo mình. À, cô vừa đi hoạt động câu lạc bộ về, vẫn còn đeo thẻ tên.

*

Theo đánh giá của An Nhiên, lần chép bài này đã khiến mối quan hệ của cả hai tốt lên trông thấy. Ít nhất là tên kia đã chịu nói nhiều hơn. Nhớ lại buổi đầu gặp mặt, cô chào hỏi thân thiện như vậy, nhưng tên kia lại chỉ mở miệng ra nói đúng một chữ “Được!”. Nhớ đến hôm đó, An Nhiên lại nhớ đến đôi mắt rưng rưng khi ấy. Cô thầm nghĩ, hóa ra khi con trai khóc cũng là một cảnh tượng đẹp như vậy.

Hai người cứ như vậy duy trì mối quan hệ một người hỏi - một người nói. Bình An chẳng mấy khi mở lời, chủ yếu đều là An Nhiên cần cậu giảng bài. Cô là người chuyển khối, kiến thức nền tảng suy cho cùng vẫn bị hổng một khoảng lớn, may mà có Bình An hỗ trợ.

Tiếp xúc một thời gian, Bình An dần trở nên khác biệt. Hóa ra một người trầm lặng đến vậy cũng có những lúc rất quan tâm đến cô, cậu thường hỏi bài này cô đã hiểu chưa, bài kia đã chép kịp chưa. Thậm chí, còn có thể lén chơi cờ carô trong giờ học với cô. Đương nhiên, hai người chỉ kịp chơi một ván, còn chưa phân thắng bại thì đã bị giáo viên cho ra đứng góc lớp. Dưới ánh đèn sáng, mỗi người một góc, híp mắt nhìn nhau cười.

Khó quên nhất vẫn là lần đó, An Nhiên tụt đường huyết, suýt nữa là ngất xỉu trong lớp, Bình An vội vã cõng cô từ phòng học tầng ba xuống, lại đi thêm nửa cái sân trường nữa để tới phòng y tế. Uống được một cốc nước đường, coi chừng tỉnh táo đôi chút, cô mới nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, liền trêu:

“Cậu cũng bị tụt đường huyết à, sao mặt trắng bệch thế?”

Bấy giờ cậu mới thở phào một hơi, sắc mặt từ trắng đổi qua thành đỏ ửng. Sau đó, Bình An quay trở lại lớp học trước. An Nhiên nằm ngủ một giấc khoảng chừng nửa tiếng thì tỉnh dậy, cô nhảy xuống giường, xỏ giày. Vừa đi tới cửa thì bị gọi với lại:

“Ơ kìa, cầm theo bánh và sữa trên bàn đi, bạn nam lúc nãy mua cho em đấy.”

An Nhiên khẽ ngẩn ngơ, cảm thấy Bình An thật xứng đáng để theo đuổi.

Cô không có phương thức theo đuổi cụ thể nào cả, chỉ là làm thân, nếu như cậu thích cô, cậu sẽ chủ động thôi. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, người kia vẫn án binh bất động. Cô không thất vọng, chỉ cảm thấy có lẽ cậu không muốn yêu sớm.

*

Nửa đầu lớp 12, đa phần mọi người đều mải chơi, An Nhiên thì ngược lại, cô cảm giác như suốt mười hai năm học, chưa bao giờ cô nghiêm túc đến thế. Kiến thức cần ôn ngày càng nhiều, toàn là kiến thức khó nhằn, cô đọc đi đọc lại vẫn không hiểu gì, đành mặt dày vác sách đi tìm Bình An. Lối giảng bài của cậu rất dứt khoát, dễ hiểu. An Nhiên cầm vở nháp chi chít chữ, cười hì hì:

“Cậu quả là có phẩm chất làm giáo viên.”

Bình An thẳng thắn: “Nhưng tớ sẽ không làm giáo viên.”

An Nhiên đưa đuôi bút lên cằm, ngẫm nghĩ: “Vậy chắc là sẽ thi trường kinh tế như tớ.”

“Cũng sẽ không.”

“Vậy cậu định thi vào trường nào?”

Tiếng trống vào tiết vang lên, Bình An mím môi cười, dùng hai ngón tay búng nhẹ vào trán cô:

“Không nói cho cậu biết. Về lớp cậu đi, có bài thì giờ ra chơi sau sang đây hỏi tớ.”

An Nhiên xoa xoa trán. Cô vốn dĩ chẳng đau, nhưng cứ muốn ra vẻ làm màu vậy xem cậu có thương xót không. Kết quả, cậu chẳng nói năng gì, cô lại lủi thủi cầm sách vở đi về lớp của mình.

Cô biết thừa rằng cậu thích cô, ánh mắt ấy không thể nhìn lầm. Nhưng cậu không tiến tới, vậy thì cô cũng sẽ đứng im. Tình cảm thời học sinh chính là như vậy, cho dù lớn đến mấy cũng chẳng thể nào thắng nổi cái “tôi” trong lòng.

(còn tiếp)

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