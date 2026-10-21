Truyện kỳ ảo 'gây sốt' Fourth Wing chính thức 'chốt đơn' diễn viên chính cho phim

Mới đây, hai diễn viên chính của bộ phim Fourth Wing (Cánh Tư) đã lộ diện. Theo đó, Esther McGregor (We Were Liars) sẽ vào vai Violet Sorrengail và Emilio Sakraya (Warrior Nun) đảm nhận vai Xaden Riorson.

Loạt phim truyền hình Fourth Wing được chuyển thể từ tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn ăn khách, bán chạy của tác giả Rebecca Yarros. Sau khi “gây sốt” toàn cầu - đứng đầu bảng bán chạy của New York Times 18 tuần liên tiếp, hiện tại nhận được hơn 4 triệu lượt đánh giá trên Goodreads; Fourth Wing cũng đã đến tay độc giả Việt Nam vào tháng 4/2024, được đón nhận nhiệt tình không kém.

Lấy bối cảnh vương quốc Navarre hư cấu, Fourth Wing theo chân Violet Sorrengail tham gia thi tuyển vào Học viện Quân sự Basgiath nổi tiếng khắc nghiệt, nơi chỉ tồn tại một quy tắc: tốt nghiệp hay là chết.

Là con út của một gia đình có “truyền thống” trở thành kỵ sĩ rồng - mẹ cô, anh trai cô và chị gái cô đều là những kỵ sĩ rồng nổi tiếng - Violet dưới “sức ép” của các kỳ vọng vẫn phải đi thi tuyển trở thành kỵ sĩ rồng, dù thể chất của cô không phù hợp, và trong thâm tâm cô cũng không thực sự mong muốn điều đó.

Tại học viện, cô chạm mặt Xaden Riorson - một học viên mang trong mình mối thù với nhà Sorrengail. Nhưng sau nhiều lần va chạm, bất chấp mối thù giữa thế hệ trước cũng như ác cảm ban đầu cả hai dành cho nhau, giữa Xaden và Violet lại nảy sinh một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt, giằng xé.

Với sự lựa chọn diễn viên chính cho Fourth Wing, nam diễn viên Emilio Sakraya được khen là “như từ sách bước ra” cho vai Xaden Riorson. Anh có cơ bắp vạm vỡ, hình thể hoàn hảo của một kỵ sĩ rồng; ánh nhìn sắc bén vừa mạnh mẽ vừa nguy hiểm, phù hợp thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật Xaden.

Đáng tiếc, nữ diễn viên Esther McGregor lại không được các fan đón nhận “khởi” cho lắm. Cô được nhận xét có vóc dáng mảnh mai nhưng chưa đủ "nhỏ nhắn" như nhân vật Violet được miêu tả, nét đẹp cũng chưa được “mềm mại” như trong truyện gốc viết.

Tập truyện thứ 2 của bộ truyện mang tên Iron Flame (Lửa Thép) đã ra mắt bạn đọc Việt Nam vào tháng 8/2025. Tập 3 Onyx Storm đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ phát hành ở Việt Nam trong những tháng cuối cùng của năm 2026. Lịch ra mắt bản phim chuyển thể hiện vẫn chưa được công bố.

Một số bình luận của netizen: “Trông anh ấy cứ như bước ra từ một video do các fan làm ấy, Xaden trời chọn.” “Ôi trời, chính thế! Emilio thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho vai Xaden.” “Tôi đã đọc sách, và phải nói Emilio đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn, Xaden đây rồi!” “Tại sao họ lại chọn một người cao 1m7 vào vai một cô gái mảnh khảnh chỉ cao 1m52 cơ chứ? Đã vậy còn đặt cô ấy cạnh một chàng trai cao 1m83 - người lẽ ra phải cao vượt trội hơn hẳn? Đừng hòng thuyết phục tôi rằng các góc quay có thể tạo nên phép màu trong trường hợp này.” “Xin lỗi nhưng tôi nghĩ Violet cần nhỏ nhắn hơn nữa.” “Tò mò không biết họ sẽ xử lý phần đuôi tóc màu bạc của Violet trên màn hình như thế nào để trông không quá thiếu tự nhiên.” “Mọi người nên cho phim này một cơ hội thay vì vội vàng chê bai. Tôi nghĩ khả năng diễn xuất quan trọng hơn nhiều so với việc màu tóc của diễn viên có khớp với hình ảnh trên bìa sách hay không.” “Sự ăn ý, tương tác ngọt ngào giữa Xaden và Violet sẽ quyết định thành bại của bản phim chuyển thể, chứ không phải Xaden cao bao nhiêu hay tóc Violet có đủ bạc ở phần đuôi không. Tôi sẽ hóng xem sao.”