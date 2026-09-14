Truyền hình trực tuyến: Sốt xuất huyết có thể gây tử vong, dấu hiệu cần nhập viện

Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Văn phòng Bộ Y tế tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề "Sốt xuất huyết có thể gây tử vong - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?" vào lúc 10h30 Thứ Ba, ngày 15/9/2026. Chương trình được phát trực tiếp trên Báo điện tử Suckhoedoisong.vn, kênh Youtube, Fanpage và Tiktok của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Mới đây, trường hợp một nữ sinh 16 tuổi bị sốt xuất huyết nặng dẫn đến suy đa cơ quan, phải can thiệp ECMO, lọc máu suốt nhiều tuần với chi phí điều trị lên tới gần 1 tỷ đồng chỉ là một trong số rất nhiều ca bệnh nguy kịch. Sốt xuất huyết hoàn toàn không đơn giản là những trận sốt thông thường; căn bệnh này ẩn chứa nguy cơ tử vong nhanh chóng nếu người bệnh lơ là, bỏ qua "thời điểm vàng" hoặc không nhận diện đúng các dấu hiệu cảnh báo.

Làm thế nào để nhận biết các biến chứng nguy hiểm? Hiểu đúng về các type virus Dengue ra sao? Và đâu là lá chắn bảo vệ an toàn nhất cho sức khỏe trước sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh? Để giải đáp tường tận, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp Văn phòng Bộ Y tế tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Sốt xuất huyết có thể gây tử vong - Dấu hiệu nào cần nhập viện ngay?".

Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 10h30 Thứ Ba, ngày 15/9/2026 trên Báo điện tử Suckhoedoisong.vn, kênh Youtube, Fanpage và Tiktok của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Khách mời tham gia chương trình:

- GS.TS. Vũ Sinh Nam – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp về Sốt xuất huyết Dengue (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương).

- BSCKII. Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi về tòa soạn ngay từ bây giờ theo địa chỉ:

Email: toasoan@suckhoedoisong.vn

Hoặc gọi theo số 0904.852.222 trực tiếp đặt câu hỏi với các chuyên gia trong thời gian diễn ra chương trình.

Báo Sức khỏe & Đời sống (Suckhoedoisong.vn) trân trọng cảm ơn GS.TS. Vũ Sinh Nam và BSCKII. Nguyễn Nguyên Huyền, đã nhận lời tham gia chương trình.