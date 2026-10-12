Truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM

Theo kế hoạch, sau Lễ dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng và Lễ truy điệu tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng; đoàn xe làm nhiệm vụ di chuyển 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể với 33 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, tại đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình.

Ngày 12.10, Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các đơn vị liên quan dự và chỉ đạo tại buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, lộ trình di chuyển dự kiến sẽ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cho biết, chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, đồng thời phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM từ 08h00 đến 10h00 ngày 14.10.

Lộ trình di chuyển của đoàn xe

TP.HCM cũng trân trọng kính mời nhân dân sinh sống trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua, cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra ngày 14.10

Trước ngày diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, TP.HCM sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” vào lúc 19h00 ngày 13.10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

TP.HCM truyền hình trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Trong sáng nay 12.10, TP.HCM đã tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Tại buổi tổng duyệt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM, cùng lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm sự phối hợp thống nhất giữa các lực lượng để buổi lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt: