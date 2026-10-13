Truyền hình trực tiếp lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra sáng 12/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vừa có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trong hai ngày 14-15/10.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong hai ngày 14 và 15/10, TP.HCM, Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ tổ chức truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

Cụ thể, sáng 14/10, TP.HCM sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Số hài cốt này được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

TP.HCM sẽ tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 vào sáng 14/10. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân, Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận. Cùng ngày, Hải Phòng tổ chức buổi lễ với 65 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo; Cần Thơ thực hiện nghi lễ đối với 120 hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhân văn của các buổi lễ, Phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo 4 địa phương chỉ đạo đài phát thanh và truyền hình địa phương phát sóng trực tiếp lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Các đơn vị cần phối hợp với VTV để tiếp sóng chương trình trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đối với những buổi lễ được tổ chức trong thời gian tới, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cũng được đề nghị tiếp tục triển khai hình thức truyền hình trực tiếp.

Về phía VTV, Phó thủ tướng đề nghị đài phối hợp với các cơ quan phát thanh, truyền hình địa phương để kết nối và phát sóng trực tiếp các buổi lễ trên VTVgo. VTV đồng thời cần thông báo rộng rãi lịch phát sóng trên các phương tiện truyền thông, giúp người dân chủ động sắp xếp thời gian theo dõi và bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tổng duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ ở TP.HCM Sáng 12/10, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) bước vào giai đoạn tổng duyệt.