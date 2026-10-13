Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng 1.009 hài cốt liệt sĩ tại 4 địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới ký Văn bản số 156/CV-BCĐQG ngày 12/10/2026 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam về việc truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được triển khai tích cực, hiệu quả. Nhiều địa phương tổ chức trọng thể, thiêng liêng Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, thể hiện đậm nét văn hóa tri ân, truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, trong hai ngày 14 và 15/10/2026, bốn địa phương sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng tổng cộng 1.009 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập.

Cụ thể, sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng 15/10, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ truy điệu, an táng 93 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Thanh Thủy, xã Minh Tân, xã Vĩnh Tuy và phường Bình Thuận.

Cùng ngày, TP Hải Phòng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 65 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo. Tại TP Cần Thơ, Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực xã Đông Phước, xã Thới Lai cũng sẽ được tổ chức vào sáng 15/10.

Để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng đến đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam để tiếp sóng và phát trực tiếp các buổi lễ trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo.

Đối với các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện việc truyền hình trực tiếp theo tinh thần trên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương để tiếp nhận, kết nối và thực hiện phát sóng trực tiếp các Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên nền tảng số quốc gia VTVgo. Đồng thời, thông tin rộng rãi về các chương trình này trên các phương tiện truyền thông để Nhân dân có thể sắp xếp thời gian theo dõi, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.