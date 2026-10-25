Truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Giữa cánh đồng mênh mông của xã Óc Eo, tỉnh An Giang, núi Ba Thê nổi lên như một nhân chứng thời gian về một đô thị cổ. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, những thửa ruộng, xóm làng và dòng kênh nối dài tạo nên khung cảnh yên bình của miền quê. Ít ai nghĩ rằng, dưới lớp đất bình dị ấy là những dấu tích rực rỡ của một nền văn minh xưa.