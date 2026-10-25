Truyền hình trực tiếp: Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng
Vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 25/10/2026, Chương trình truyền hình trực tiếp "Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng" trên các kênh LTV1, LTV2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Đồng thời, sự kiện sẽ được tiếp sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/truyen-hinh-truc-tiep-le-ky-niem-50-nam-xay-dung-va-phat-trien-vung-kinh-te-moi-ha-noi-tai-lam-dong-471236.html