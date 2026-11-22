Mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua tà áo dài. Đây là thông điệp được Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh tại Chương trình đồng diễn áo dài "Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển" diễn ra ngày 22/11 tại Bảo tàng Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026.