Truyền hình trực tiếp: Khai mạc “Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026”
Hòa chung không khí cả nước hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, năm 2026, với chủ đề: “Sắc màu văn hóa xứ Thanh" tại Quảng trường Lam Sơn. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 22/11/2026.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/truyen-hinh-truc-tiep-khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-cac-dan-toc-tinh-thanh-hoa-nam-2026-310036.htm