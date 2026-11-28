TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”
Hôm nay, ngày 28/11/2026, tại Thanh Hóa diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia nhằm đánh giá thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển trong giai đoạn mới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/video/truyen-hinh-truc-tiep-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-nang-cao-nang-luc-quan-tri-va-kien-tao-phat-trien-tu-thuc-tien-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-o-tinh-thanh-hoa-310705.htm