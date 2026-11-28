Cao Bằng có vị trí chiến lược, tài nguyên phong phú, bản sắc văn hóa đặc sắc và nhiều dư địa phát triển. Nhưng tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng và sinh kế bền vững cho người dân. Từ những luận cứ khoa học và gợi mở tại Hội thảo “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm động lực tăng trưởng mới, mà còn phải đổi mới tư duy, khơi thông điểm nghẽn và kiến tạo con đường phát triển phù hợp với đặc thù của tỉnh trong kỷ nguyên mới.