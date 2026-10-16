Truyền hình trực tiếp Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV sáng 16/10

Sáng 16/10, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sự kiện được phát sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam từ 8h00 cùng ngày để đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi.

Quy mô tổ chức và thành phần tham dự

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng họp Diên Hồng ở Nhà Quốc hội, kết nối liên thông đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng như các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Theo chương trình dự kiến, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và trực tiếp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Mục tiêu thống nhất nhận thức và hành động

Hội nghị tập trung tạo sự thống nhất cao về nhận thức cũng như hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương Đảng. Qua đó, cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, nắm vững các nội dung cốt lõi, điểm mới cùng những định hướng trọng tâm của Nghị quyết.

Việc nắm bắt sâu sắc các nội dung này giúp nâng cao trách nhiệm trong khâu tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi và hiệu quả. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo đồng thuận trong xã hội và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chi tiết 6 chuyên đề trọng tâm tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, học tập và quán triệt 6 chuyên đề mang tính chiến lược:

Chuyên đề 1: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Chuyên đề 2: Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Chuyên đề 3: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chuyên đề 4: Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Chuyên đề 5: Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Chuyên đề 6: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.