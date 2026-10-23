'Truyện cổ tích cho tuổi 17'- Chuyện tình trong trẻo giữa những năm tháng chiến tranh

“Truyện cổ tích cho tuổi 17” là phim tâm lý dành cho lứa tuổi mới lớn, thời lượng 90 phút, do NSƯT Xuân Sơn đạo diễn. Đây là tác phẩm đầu tay của nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Bộ phim gây ấn tượng bởi câu chuyện tình yêu được đặt trong bối cảnh chiến tranh, nhưng không đi sâu vào chiến trường mà kể về những con người ở hậu phương, những rung động tuổi trẻ và nỗi mong ngóng người thân nơi tiền tuyến.

Phim kể câu chuyện về những người trẻ trưởng thành trong thời chiến. Ảnh: Đoàn phim

Phim xoay quanh An, cô nữ sinh 17 tuổi do NSƯT Lê Vi thể hiện. Ở tuổi đầy mộng mơ, An có nhiều chàng trai cùng lớp để ý, nhưng trái tim cô lại hướng về Thái, một chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận mà cô chưa từng gặp mặt. Mối duyên bắt đầu từ một lá thư rơi. Trong lần tiễn những chàng trai lên đường ra trận, An tình cờ nhặt được bức thư Thái gửi về cho gia đình. Cô tìm đến địa chỉ trên thư để gửi lại cho người thân của anh.

Tại đây, An gặp bà Thu, mẹ của Thái, do NSƯT Thanh Tú thể hiện. Sự tình cờ ấy mở ra mối quan hệ gần gũi giữa hai con người cùng mang nỗi cô đơn riêng. An mồ côi mẹ từ nhỏ, còn bà Thu có con trai duy nhất đang ở chiến trường. Qua những câu chuyện về Thái, An dần hình dung về người lính trẻ nơi xa. Được mẹ Thái động viên, cô bắt đầu viết thư cho anh, gửi gắm vào từng dòng chữ những tình cảm hồn nhiên, chân thành của tuổi mới lớn.

Chuyện tình yêu của An và Thái qua những lá thư. Ảnh: Đoàn phim

Tình yêu của An nảy nở qua những lá thư, qua lời kể và trí tưởng tượng. Thái hiện diện trong tâm hồn cô như một hình bóng đẹp đẽ, gắn với lý tưởng và sự hy sinh của người lính. Chính khoảng cách giữa hai người khiến câu chuyện mang màu sắc cổ tích. Nhưng câu chuyện ấy vẫn bắt nguồn từ đời sống thực, từ những lá thư mà các chiến sĩ gửi về nhà trong những chuyến hành quân qua Hà Nội.

Bộ phim còn khắc họa đời sống học đường của An với những mối quan hệ bạn bè, những trò đùa và cả sự bối rối trước tình cảm đầu đời.

Phim tạo nên một không gian giàu chất thơ bằng những lá thư, lời kể và cảm xúc của cô gái mới lớn, để rồi đặt những mơ mộng ấy trước sự khốc liệt của thời cuộc. Chiến tranh hiện diện qua số phận con người, qua những cuộc tiễn đưa và tin dữ từ chiến trường, khiến nỗi đau càng thấm sâu.

Khung cảnh Hà Nội thời chiến hiện lên trong phim. Ảnh: Đoàn phim

Bên cạnh NSƯT Lê Vi, phim có sự tham gia của nhiều diễn viên như NSND Trần Hạnh, NSND Thu Quế, NSND Hoàng Cúc, NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thanh Tú, NSƯT Chiều Xuân và nhiều diễn viên khác.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VIII năm 1988, “Truyện cổ tích cho tuổi 17” giành giải Bông sen vàng cho Phim truyện xuất sắc, cùng nhiều giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Âm nhạc xuất sắc nhất.

Qua câu chuyện của An, bộ phim gợi nhắc vẻ đẹp trong trẻo của tuổi trẻ, đồng thời giúp người xem cảm nhận rõ hơn những hy sinh và mất mát ẩn sau những năm tháng chiến tranh. Câu chuyện cổ tích ấy có thể khép lại bằng nỗi tiếc nuối, nhưng tình người và những ký ức mà phim để lại vẫn tiếp tục chạm đến nhiều thế hệ khán giả.