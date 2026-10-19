Truyền cảm hứng về khát vọng sống đẹp và sự kiên trì cho học sinh

Hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng 19/10, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với NSƯT Minh Thu dành cho học sinh cấp THCS.

Qua giọng hát giàu nội lực và đầy cảm xúc, nữ nghệ sĩ mang đến những sắc thái âm nhạc khác nhau.

Ca khúc “Khát vọng” gợi tinh thần vươn lên, sống có lý tưởng và không ngừng theo đuổi ước mơ; trong khi “Em ơi, Hà Nội phố” đưa người nghe đến với một Hà Nội sâu lắng, lãng mạn và thấm đượm tình yêu. Hai tác phẩm góp phần tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc ngay giữa sân trường.

NSƯT - ca sĩ Minh Thu giao lưu cùng thầy trò Trường Tiểu học & THCS Chương Dương.

Xen giữa các tiết mục biểu diễn là cuộc trò chuyện gần gũi giữa nữ nghệ sĩ và học sinh. Những câu hỏi về kỷ niệm tuổi học trò, hành trình theo đuổi nghệ thuật, nghị lực vượt qua khó khăn và sự tự tin khi thể hiện bản thân mở ra cơ hội để các em lắng nghe, học hỏi từ trải nghiệm.

Chương trình vì thế không chỉ đem đến những phút giây thưởng thức âm nhạc mà còn truyền cảm hứng về khát vọng sống đẹp, sự kiên trì và niềm tin vào chính mình cho các em học sinh.

Với chủ đề “Phụ nữ là để yêu thương”, hoạt động giao lưu còn hướng các em học sinh đến lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho những người phụ nữ quanh mình. Yêu thương không nhất thiết được thể hiện bằng món quà lớn lao, mà có thể bắt đầu từ một lời cảm ơn, sự quan tâm và những việc làm tốt mỗi ngày.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ về ý nghĩa của Ngày 20/10 tới các em học sinh.

Cũng trong sáng 19/10, học sinh hai lớp 9N và 8H mang đến chương trình sinh hoạt dưới cờ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam nhiều hoạt động hấp dẫn. Các tiết mục văn nghệ cùng những trò chơi giao lưu thú vị tạo nên bầu không khí hào hứng, gần gũi giữa thầy cô và học sinh.

Các em không chỉ tham gia với vai trò khán giả mà còn chủ động góp sức chuẩn bị, tổ chức chương trình, qua đó thể hiện khả năng sáng tạo, tinh thần hợp tác và sự tự tin trước tập thể. Những hoạt động ấy góp phần biến giờ sinh hoạt dưới cờ thành không gian trải nghiệm bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức hoạt động.

Những tiết mục văn nghệ được các em học sinh dàn dựng, biểu diễn.

Việc kết hợp giao lưu với nghệ sĩ và phát huy vai trò chủ động của học sinh thể hiện định hướng xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu trải nghiệm của Trường Tiểu học và THCS Chương Dương.

Ở đó, các em không chỉ được tiếp nhận kiến thức mà còn có cơ hội phát triển năng lực, bồi dưỡng cảm xúc và hình thành những giá trị sống tích cực.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vì thế không chỉ là dịp để các em học sinh gửi những lời chúc tốt đẹp đến những người phụ nữ, mà còn là cơ hội giáo dục lòng biết ơn, sự sẻ chia và cách ứng xử nhân văn. Những giai điệu, nụ cười và thông điệp yêu thương từ chương trình sẽ góp phần làm phong phú thêm ký ức tuổi học trò dưới mái trường thân yêu.