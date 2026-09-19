Truyền cảm hứng từ hành trình khởi nghiệp

Chị Trần Thị Thắm giới thiệu về sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tại ngày Phụ nữ khởi nghiệp thành phố Đồng Nai năm 2026.

Từ những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong quá trình khởi nghiệp, chị Thắm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng, nhất là những cá nhân có mong muốn khởi nghiệp.

Từ câu chuyện khởi nghiệp cá nhân…

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, chị Thắm kể: Năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tăng cao. Bản thân tôi cũng mong muốn tìm được những sản phẩm chất lượng để sử dụng và biếu tặng người thân.

Từ đó, chị Thắm bắt đầu tìm hiểu về nấm đông trùng hạ thảo. Qua tìm hiểu thị trường, chị nhận thấy giá cả, chất lượng các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo khá đa dạng. Những sản phẩm chất lượng thường có giá cao, trong khi với những sản phẩm giá rẻ, chị lại không yên tâm về chất lượng.

Khởi nghiệp không chỉ là tạo ra sản phẩm hay doanh thu mà còn là tạo cơ hội để mỗi người phát huy thế mạnh, làm chủ công việc và đóng góp cho xã hội. Chị TRẦN THỊ THẮM, giảng viên Trường đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại thành phố Đồng Nai

Trăn trở làm sao tạo ra sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo chất lượng với giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng, chị quyết định khởi nghiệp.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của chồng là giảng viên giảng dạy về nông nghiệp công nghệ cao tại Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, chị mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư. Hai vợ chồng chọn cách làm tinh gọn, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để giảm chi phí. Chồng chị phụ trách kỹ thuật, nhân lực làm việc theo thời vụ. Nguồn vốn vay được sử dụng để xây dựng những phòng nuôi đầu tiên, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất từ khâu tạo giống, tạo phôi nấm đến đưa phôi vào phòng nuôi.

Khi mô hình phát triển, chị Thắm bắt đầu liên kết với các hộ gia đình thông qua việc cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình sản xuất và hỗ trợ xây dựng phòng nuôi tại các địa phương. Cách làm này vừa giảm áp lực đầu tư ban đầu vừa tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, trong đó có hội viên, phụ nữ.

Mô hình càng mở rộng, yêu cầu kiểm soát chất lượng càng được đặt lên hàng đầu. Chị ứng dụng công nghệ để theo dõi các phòng nuôi. Khi có sự cố, hệ thống cảnh báo giúp kỹ thuật viên và các phòng nuôi kịp thời điều chỉnh, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều.

Các sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo chị Thắm cung cấp ra thị trường hiện nay chủ yếu là nấm đông trùng hạ thảo tươi, sấy thăng hoa, ngâm rượu, ngâm mật ong…

Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, chị Thắm từng bước ghi dấu ấn tại các sân chơi khởi nghiệp. Năm 2022, chị tham gia và đoạt giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh (nay là thành phố) tổ chức. Năm 2024, dự án tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện và đoạt giải nhì tại cuộc thi khởi nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, đoạt giải ba tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia.

…trở thành người truyền cảm hứng khởi nghiệp

Sau khi đoạt giải ba cuộc thi khởi nghiệp quốc gia, chị Thắm được một người thầy trong Hội đồng cố vấn khởi nghiệp quốc gia động viên tham gia đào tạo khởi nghiệp. Lời động viên này mở ra cho chị một hướng đi mới.

“Từ đó, cứ mỗi mùa hè, khi không phải đứng lớp, tôi lại đeo ba lô đến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và những nơi thầy tổ chức chương trình đào tạo để theo học. Càng học, tôi càng nhận ra mình yêu thích lĩnh vực này và muốn tìm hiểu sâu hơn, từ đó từng bước tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để tham gia đào tạo, cố vấn và đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp” - chị Thắm chia sẻ.

Năm 2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và cố vấn khởi nghiệp Long Thành ra đời. Chị Thắm tiếp tục phát huy vai trò đào tạo, đồng hành với những người đang trên hành trình khởi nghiệp.

Bên cạnh học sinh, sinh viên, phụ nữ luôn là đối tượng được chị ưu tiên hỗ trợ. Bởi ngay từ khi bắt đầu đến với sân chơi khởi nghiệp, chị đã được các cấp hội “chắp cánh”, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện. Vì vậy, đồng hành với phụ nữ trong hành trình khởi nghiệp cũng là cách chị đáp đền những gì mình đã nhận được nhiều năm trước.

Theo chị Thắm, điều quan trọng trong quá trình đồng hành với các cá nhân khởi nghiệp không chỉ là trao kiến thức mà còn giúp họ thay đổi cách nhìn về cơ hội. Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu từ những ý tưởng lớn hay nguồn vốn dồi dào. Đôi khi cơ hội hiện diện ngay trong những điều gần gũi của cuộc sống.

Trong khuôn khổ ngày Phụ nữ khởi nghiệp thành phố Đồng Nai năm 2026 do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức mới đây, chị Thắm là một trong 2 cá nhân phụ nữ khởi nghiệp tham gia chia sẻ về hành trình khởi nghiệp tại Tọa đàm, giao lưu với các điển hình phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Câu chuyện của chị Thắm đem đến cho người nghe thông điệp: Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng một ý tưởng lớn hay nguồn vốn dồi dào. Điều quan trọng là dám bắt đầu, không ngừng học hỏi và biết tìm kiếm sự hỗ trợ. Từ câu chuyện của mình, chị Thắm đang góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám tạo ra những giá trị thiết thực cho gia đình, cộng đồng và xã hội.