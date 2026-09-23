Truyền cảm hứng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên Hưng Yên

Quang cảnh diễn đàn.

Với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp – khát vọng ra khơi”, diễn đàn là một trong những hoạt động khởi động, đồng hành cùng Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026.

Dự diễn đàn có bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên; TS. Hà Văn Đổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình; các chuyên gia, nhà cố vấn và tổ tư vấn Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026; cùng gần 500 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT và THCS trong tỉnh.

TS. Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, TS. Hà Văn Đổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, diễn đàn là dịp để các nhóm ý tưởng được tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi với chuyên gia, nhận tư vấn để hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm và từng bước hiện thực hóa các dự án.

Theo TS. Hà Văn Đổng, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng, những ý tưởng khởi nghiệp cần xuất phát từ các bài toán thực tiễn của địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch, văn hóa, giáo dục và chuyển đổi số.

Diễn đàn cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề “Hành trình khởi nghiệp – khát vọng ra khơi” thu hút sự tham gia của gần 500 học sinh, sinh viên.

“Các cơ sở giáo dục cần trở thành môi trường nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, kết nối học sinh, sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ; đồng thời khuyến khích người trẻ mạnh dạn bắt đầu từ những vấn đề thực tế, chủ động học hỏi, hoàn thiện ý tưởng”, TS. Hà Văn Đổng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cho biết, cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 được tổ chức lần thứ hai, với đối tượng tham gia mở rộng, từ nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh, sinh viên đến người dân có ý tưởng, công trình, giải pháp có khả năng triển khai trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên phát biểu tại diễn đàn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng các loại hình sản phẩm dự thi, không chỉ dự án mà còn có mô hình, giải pháp, công trình đã hoặc có khả năng ứng dụng thực tế; khuyến khích các sáng kiến phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đến nay có 49/73 đơn vị tham gia là các trường học (chiếm gần 70%), Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên thông tin và cho biết thêm. Ban Tổ chức và đội ngũ chuyên gia, cố vấn sẽ đồng hành với các nhóm dự thi từ khâu hoàn thiện ý tưởng đến vòng chung kết và tiếp tục hỗ trợ những ý tưởng có tính khả thi sau cuộc thi, kết nối với nguồn lực đầu tư, cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chuyên gia truyền cảm hứng khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

Tại diễn đàn, gần 500 học sinh, sinh viên được các chuyên gia, tổ tư vấn giới thiệu về Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026; truyền cảm hứng, gợi mở tư duy, lựa chọn vấn đề, bài toán và ý tưởng để phát triển thành các dự án khởi nghiệp.

Phiên trao đổi, tư vấn, giải đáp khó khăn, hỗ trợ các nhóm hoàn thiện ý tưởng.

Đồng thời, các chuyên gia cũng trực tiếp trao đổi, tư vấn, giải đáp khó khăn, hỗ trợ các nhóm hoàn thiện ý tưởng, dự án và hướng dẫn đăng ký hồ sơ dự thi theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.