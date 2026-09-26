Truy xuất nguồn gốc, tạo lợi thế ESG cho doanh nghiệp

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Hội thảo tập trung giải quyết bài toán cấp thiết cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc cập nhật khung khổ pháp lý mới về truy xuất nguồn gốc, đồng thời hướng dẫn phương pháp chuyển hóa hệ thống dữ liệu kỹ thuật thành bằng chứng xác thực phục vụ báo cáo ESG (môi trường-xã hội-quản trị).

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tính cấp bách của các tiêu chuẩn xanh và minh bạch chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại quốc tế lẫn nội địa đang bước vào giai đoạn thực thi nghiêm ngặt.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Đối với thị trường xuất khẩu, theo cập nhật từ Bộ Công thương ngày 17/7/2026, Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) chính thức áp dụng từ ngày 30/12/2026 đối với các doanh nghiệp quy mô lớn và vừa, và từ ngày 30/6/2027 đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Quy định này áp dụng bắt buộc đối với bảy nhóm hàng hóa trọng điểm gồm gỗ, cà-phê, cao-su, ca cao, dầu cọ, đậu nành và gia súc, đòi hỏi doanh nghiệp phải truy xuất nguồn gốc đến từng lô đất sản xuất và chứng minh không liên quan đến hành vi phá rừng.

Tại hội thảo, các chuyên gia thông tin các giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ tâm lý ứng phó sang chủ động vận hành chuỗi kiểm soát sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22095:2020 và quản trị mua hàng có trách nhiệm theo chuẩn GRI 204.

Chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Việc chuẩn hóa dữ liệu từ nguồn gốc nguyên liệu đến các sự kiện trọng yếu không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật mà còn tạo dựng hệ thống hồ sơ minh bạch phục vụ các đợt kiểm toán độc lập về ESG.