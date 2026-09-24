Truy xuất nguồn gốc - nền tảng bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên số

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Minh bạch-Số hóa-Nâng tầm giá trị doanh nghiệp”. (Ảnh: MINH HIẾU)

Ngày 24/9, tại tỉnh Ninh Bình, Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần Công nghệ chống giả Việt Nam (ACTIV) tổ chức Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Minh bạch-Số hóa-Nâng tầm giá trị doanh nghiệp”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế toàn cầu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng đơn thuần mà còn đặt ra yêu cầu khắt khe về tính minh bạch, sự an toàn và uy tín nguồn gốc của sản phẩm.

Truy xuất nguồn gốc khi kết hợp với công nghệ số không chỉ là công cụ cung cấp thông tin, mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả, kiểm soát chất lượng và bảo vệ thương hiệu trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái. Qua đó, hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã tự tin vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MINH HIẾU)

Tỉnh Ninh Bình luôn chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc và bảo hộ tài sản trí tuệ. Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Minh bạch-Số hóa-Nâng tầm giá trị doanh nghiệp” là diễn đàn thiết thực giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật, tiếp cận các giải pháp công nghệ hiện đại, lắng nghe tư vấn từ các chuyên gia hàng đầu về phát triển thương hiệu, đồng thời trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc thực tiễn trong quá trình áp dụng.

Thực tế cho thấy, thương hiệu không chỉ được tạo dựng từ chất lượng sản phẩm mà còn từ khả năng doanh nghiệp chứng minh được nguồn gốc, quá trình hình thành và thông tin liên quan đến sản phẩm. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) cho biết, đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng, chất lượng sản phẩm là điều kiện cần, nhưng sự tin cậy và uy tín thương hiệu mới là điều kiện đủ để đứng vững và vươn xa trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, nguy cơ về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đang tạo ra những rào cản không nhỏ. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc hỏi “sản phẩm này là gì?” mà còn đòi hỏi biết rõ “sản phẩm này từ đâu đến, được sản xuất như thế nào và có an toàn hay không?”.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MINH HIẾU)

Bởi vậy, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc là giải pháp quan trọng. Đây không đơn thuần là công cụ kỹ thuật hay quy định mang tính tuân thủ, mà đã trở thành “chìa khóa vàng” để doanh nghiệp khẳng định sự minh bạch, bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ, tạo dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng và nâng tầm giá trị thương hiệu.

Theo ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam, một thương hiệu mạnh không còn chỉ được định nghĩa bằng quy mô tài sản hay chiến dịch quảng cáo rầm rộ. Giá trị cốt lõi của một thương hiệu hiện đại nằm ở lòng tin của khách hàng. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm đến tính năng của sản phẩm, họ muốn biết sản phẩm đó đến từ đâu, được làm ra như thế nào và có an toàn, bền vững hay không. Vì vậy, truy xuất nguồn gốc đã trở thành tấm hộ chiếu bắt buộc để doanh nghiệp bước ra thị trường toàn cầu và chinh phục người tiêu dùng thông thái.

Nhằm giúp cho doanh nghiệp thực hiện số hóa, Công ty cổ phần công nghệ chống giả Việt Nam giới thiệu giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa - giải pháp Tracking stamp. Đây là giải pháp công nghệ cao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như Blockchain, Internet vạn vật, chíp thông minh RFID, Tracking stamp đáp ứng các yêu cầu về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo các quy định của Chính phủ.

Ông Phạm Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MINH HIẾU)

Với khả năng truy vết, giải pháp Tracking stamp giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được đường đi của sản phẩm từ nơi sản xuất, lưu thông và đến tay người tiêu dùng qua đó nhận biết được sản phẩm của mình có bị làm giả hay không.

Theo đó, giải pháp truy xuất nguồn gốc và xác thực sản phẩm ứng dụng công nghệ lưu dữ liệu bằng chíp RFID, tạo lập thông tin nhận diện riêng cho sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối, doanh nghiệp có thể quản lý, cập nhật và minh bạch thông tin liên quan đến sản phẩm, hỗ trợ kiểm soát nguồn gốc và tăng cường khả năng bảo vệ thương hiệu. Đối với người tiêu dùng, giải pháp cung cấp phương thức kiểm tra thông tin sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường và củng cố niềm tin đối với sản phẩm chính hãng.

Bên cạnh các nội dung về công nghệ, hội thảo cũng dành thời lượng để cơ quan quản lý hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn về các quy định pháp luật trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc, giúp doanh nghiệp và hợp tác xã cập nhật thông tin và có cơ sở chủ động triển khai phù hợp hoạt động của mình.

Cũng trong đợt này, Công ty Cổ phần Công nghệ Chống giả Việt Nam (ACTIV) ra mắt Văn phòng đại diện tại Ninh Bình. Thông qua Văn phòng đại diện, ACTIV hướng tới việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và ứng dụng các giải pháp công nghệ phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các giải pháp tập trung vào việc minh bạch thông tin sản phẩm, hỗ trợ quản lý và truy xuất nguồn gốc, nâng cao khả năng nhận diện và phòng chống hàng giả, đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.