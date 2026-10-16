Truy xuất nguồn gốc, minh bạch sản phẩm

Trong nền kinh tế thị trường, chất lượng là điều kiện cần nhưng niềm tin mới quyết định sức cạnh tranh lâu dài của sản phẩm, nhất là đối với mặt hàng nông sản. Muốn tạo dựng niềm tin, hàng hóa phải có xuất xứ rõ ràng, thông tin minh bạch và chất lượng được kiểm chứng. Thiếu sự minh bạch, lợi thế về chất lượng và sản lượng đều khó chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.

Thành phố Bắc Ninh hiện duy trì 74 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích gần 1.643 ha, cùng 10 mã số vùng trồng phục vụ thị trường trong nước và 7 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để chuẩn hóa sản xuất, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, cấp mã số mới chỉ là bước đầu; điều quyết định là các chủ thể có duy trì đúng quy định, bảo đảm chất lượng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đã cam kết hay không.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông báo thu hồi 231 mã số vùng trồng xuất khẩu, 81 mã số vùng trồng nội địa và 20 mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn. Đây là lời cảnh báo đáng suy ngẫm. Nếu thiếu sự tuân thủ và giám sát thường xuyên, những nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển thương hiệu có thể bị ảnh hưởng.

Đáng lo hơn, vi phạm của một số chủ thể có thể làm suy giảm uy tín cả ngành hàng, gây bất lợi cho những người sản xuất nghiêm túc. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không thể chỉ dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ hay gắn mã QR lên bao bì. Một mã QR chỉ có giá trị khi dữ liệu phía sau chính xác, đầy đủ và có thể kiểm chứng. Thông tin về vùng trồng, quá trình sản xuất, đóng gói và tiêu thụ cần được kết nối đồng bộ, bảo đảm phản ánh đúng hành trình của sản phẩm. Công nghệ có thể hỗ trợ minh bạch hóa, nhưng không thể thay thế tính trung thực và trách nhiệm của từng chủ thể.

Để làm được điều đó, cơ quan quản lý cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh vi phạm; hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất phải chủ động tuân thủ quy trình, cập nhật dữ liệu và lưu trữ hồ sơ. Quan trọng hơn, cần hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ để truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị, thay vì chỉ là điều kiện đáp ứng thủ tục. Yêu cầu này không chỉ dành cho nông sản xuất khẩu mà còn đối với hàng hóa lưu thông trong nước. Nguồn gốc minh bạch giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm an toàn, hạn chế gian lận thương mại và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Qua đó, những cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính có thêm lợi thế, còn sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ sẽ khó có cơ hội trà trộn vào thị trường.

Với thành phố Bắc Ninh, làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc là bước đi cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Khi sự minh bạch được bảo đảm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, niềm tin thị trường sẽ được củng cố, giá trị nông sản được nâng lên, góp phần cải thiện thu nhập cho người sản xuất và xây dựng thương hiệu địa phương bền vững.