Truy xuất nguồn gốc, kiểm soát rủi ro cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: A.N)

Khoanh vùng rủi ro, hạn chế thiệt hại

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, một sai sót ở khâu nguyên liệu đầu vào hoặc một công đoạn sản xuất có thể kéo theo những hệ lụy lớn. Nếu không xác định được chính xác sản phẩm, lô hàng liên quan, doanh nghiệp có nguy cơ phải thu hồi trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động phân phối, chi phí và uy tín thương hiệu.

Đây là một trong những vấn đề được ông Vũ Thế Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần iCheck, phân tích tại tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng - Giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm” tổ chức ngày 26/11 tại Hà Nội.

Theo ông Vũ Thế Tuấn, nếu một sản phẩm phát sinh vấn đề ở một lô sản xuất nhất định nhưng doanh nghiệp không có khả năng truy xuất chính xác, việc xử lý có thể phải mở rộng sang toàn bộ sản phẩm. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể làm gián đoạn hệ thống phân phối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu.

Ngược lại, khi thông tin được quản lý đầy đủ và gắn mã định danh rõ ràng, doanh nghiệp có thể xác định lô hàng gặp sự cố, giới hạn phạm vi cần thu hồi và kịp thời thông tin tới người tiêu dùng. Như vậy, giá trị thiết thực của truy xuất nguồn gốc không chỉ nằm ở việc cung cấp thông tin về sản phẩm, mà còn thể hiện ở khả năng hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với rủi ro.

Từ thực tiễn này, ông Vũ Thế Tuấn cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới mục tiêu giảm bớt công việc, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thay vì phụ thuộc vào việc bố trí nhân sự giám sát chéo giữa các bộ phận, doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình, quản lý thông tin và hỗ trợ kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, lợi thế của đơn vị là được Nhà nước giao quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến sào đảo yến thiên nhiên. Hiện Công ty quản lý 33 đảo yến với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa, tạo điều kiện chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu từ đầu vào.

Trong quá trình sản xuất, Công ty kiểm soát chất lượng từ khai thác, tiếp nhận nguyên liệu, bảo quản, kiểm nghiệm, chế biến đến đóng gói thành phẩm. Thông tin được quản lý theo từng lô sản xuất, kết hợp ứng dụng công nghệ và mã QR để phục vụ kiểm tra, đối chiếu, truy xuất nguồn gốc.

Thực tiễn này cho thấy, truy xuất nguồn gốc chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một quy trình quản lý xuyên suốt. Mã QR là phương tiện giúp kết nối và cung cấp thông tin, nhưng nền tảng quan trọng hơn là dữ liệu phải được ghi nhận đầy đủ, chính xác ở từng công đoạn. Nếu thông tin đầu vào thiếu hoặc không được cập nhật thường xuyên, việc truy xuất khi phát sinh sự cố sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Số hóa để nâng hiệu quả quản trị

Một trong những rào cản khi triển khai truy xuất nguồn gốc là doanh nghiệp vẫn xem đây như một yêu cầu riêng lẻ, chủ yếu phục vụ việc gắn mã và cung cấp thông tin sản phẩm. Theo ông Vũ Thế Tuấn, truy xuất nguồn gốc cần được đặt trong tổng thể quá trình chuyển đổi số, gắn với quản lý sản xuất và hệ thống phân phối. Khi dữ liệu được kết nối, doanh nghiệp có thể giảm các thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian, công sức trong quản lý và chuẩn bị hồ sơ.

Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa đối với doanh nghiệp ngành đồ uống, nơi hoạt động sản xuất, lưu thông sản phẩm liên quan nhiều công đoạn và chủ thể. Việc quản lý dữ liệu theo từng lô hàng không chỉ hỗ trợ kiểm soát nội bộ mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi cần cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, đối tác và hệ thống phân phối.

Từ góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Hương Giang, Chuyên viên cao cấp Phòng Công nghiệp tiêu dùng, thực phẩm, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), cho biết Thông tư số 63/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026 của Bộ Công thương về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ đã có hiệu lực từ ngày 15/11/2026. Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải lập, lưu trữ hồ sơ truy xuất nguồn gốc và cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Yêu cầu này đặt ra đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi cách thức quản lý thông tin, không thể chỉ tập hợp hồ sơ khi có kiểm tra hoặc khi phát sinh sự cố. Dữ liệu về nguyên liệu, quá trình sản xuất, lô hàng và lưu thông cần được ghi nhận, cập nhật, lưu trữ có hệ thống để có thể tra cứu khi cần thiết.

Theo bà Nguyễn Hương Giang, khi thông tin được quản lý đầy đủ, cơ quan chức năng có thêm cơ sở giám sát, kiểm tra; doanh nghiệp cũng nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ, nhận diện và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng yêu cầu truy xuất không đồng đều giữa các doanh nghiệp. Những đơn vị có quy mô lớn, nguồn lực và hệ thống quản lý bài bản có điều kiện triển khai thuận lợi hơn; trong khi cơ sở sản xuất nhỏ, hộ gia đình và cá nhân sản xuất rượu thủ công có thể gặp khó khăn về công nghệ, nhân lực và cách thức tổ chức hồ sơ.

Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện quy định, hướng dẫn thực hiện cần đi cùng giải pháp hỗ trợ phù hợp với năng lực của từng nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là điều kiện để yêu cầu về truy xuất nguồn gốc không dừng ở việc hoàn thiện hồ sơ mà thực sự trở thành một phần trong hoạt động quản trị hằng ngày.

Từ những trao đổi tại tọa đàm có thể thấy, hiệu quả của truy xuất nguồn gốc không nên chỉ được đánh giá qua số lượng sản phẩm được gắn mã QR hay khả năng cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Quan trọng hơn, hệ thống này phải giúp doanh nghiệp kiểm soát được dữ liệu, nhận diện rủi ro, xử lý chính xác khi có sự cố và giảm những chi phí phát sinh không cần thiết.

Khi được triển khai đồng bộ, truy xuất nguồn gốc sẽ không còn là một khâu bổ sung để đáp ứng yêu cầu quản lý, mà trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.