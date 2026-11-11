Truy xuất nguồn gốc Hộ chiếu số cho sản phẩm hàng hóa

Công ty Cổ phần Sinh hóa Ninh Bình hoàn thiện sản phẩm Cơm cháy Cố đô với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Minh bạch nguồn gốc, nâng giá trị sản phẩm

Từ món ăn dân dã của vùng quê Gia Viễn, sản phẩm thịt chưng mắm tép Thanh Nguyễn của Hợp tác xã (HTX) Nông sản Thanh Nguyễn đã được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và đặc biệt được khách du lịch quốc tế khi đến tham quan du lịch Ninh Bình yêu thích.

Hành trình từ lũy tre làng vươn ra thị trường quốc tế của sản phẩm là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo và không ngừng đổi mới trong việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thực phẩm và áp dụng TXNG sản phẩm hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông sản Thanh Nguyễn cho biết: Thực tế khách quốc tế đến cơ sở thưởng thức cơm quê, mắm tép chưng thịt rất thích mang sản phẩm về chính quốc để biếu tặng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng lại ngại sản phẩm không đủ điều kiện xuất cảnh nên không mang theo.

Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chúng tôi bảo đảm chất lượng, minh bạch thông tin từ nguyên liệu đến quy trình chế biến qua mã QR và luôn cập nhật thông tin tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu khắt khe đối với thực phẩm khi xuất cảnh. Đến nay, mặc dù chưa có hợp đồng xuất khẩu trực tiếp nhưng trung bình mỗi tháng hàng nghìn hũ mắm nhỏ xinh theo chân người nước ngoài đi khắp mọi miền thế giới.

Sản phẩm mắm tép chưng thịt của HTX Nông sản Thanh Nguyễn chỉ là một trong hàng nghìn sản phẩm đặc trưng của địa phương có thể TXNG. Kết quả này có được do các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị sản xuất áp dụng hệ thống TXNG.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh tổ chức hơn 266 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn phổ biến quy định pháp luật, giới thiệu tiêu chuẩn, giải pháp công nghệ và hướng dẫn thiết lập, quản lý dữ liệu truy xuất với hơn 18.500 lượt người tham gia. Cùng với đó, 15.000 tờ rơi về TXNG được phát tại các điểm chợ dân sinh nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng. 301 cơ sở sản xuất được hỗ trợ xây dựng phần mềm định danh điện tử bằng mã QR; 53 cơ sở thiết lập nhật ký điện tử theo dõi quá trình sản xuất; 35 sản phẩm chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, thịt dê, cơm cháy, nấm, mắm tép, ngao... được thiết lập hệ thống điện tử TXNG; 42 chuỗi liên kết cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn gắn với TXNG được ngành Nông nghiệp và Môi trường củng cố, duy trì.

Tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 2026 tổ chức tại phường Hoa Lư, bà Trịnh Thu Huyền, Việt kiều Úc cho biết: Xa quê hương, chúng tôi nhớ từng đặc sản quê nhà. Trước kia muốn mang sang Úc thì khó lắm. Rất vui đến nay nhiều nông sản như gạo nếp cau Kim Sơn; cơm cháy Cố đô và rất nhiều nông sản khác đã được gắn mã QR, hoàn thiện điều kiện TXNG toàn bộ quy trình sản xuất, từ nguồn gốc nguyên liệu đến khâu đóng gói, giúp chúng tôi mang theo khi ra nước ngoài mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Xây dựng hệ thống truy xuất đồng bộ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc TXNG sản phẩm hàng hóa vẫn còn những hạn chế: Hệ thống cơ sở dữ liệu chưa được kết nối, liên thông đồng bộ giữa địa phương với Trung ương và giữa tem nhãn với kiểm tra chất lượng hàng hóa. Một số cơ sở còn thực hiện mang tính hình thức, chưa duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên; khó khăn về kinh phí, nhân lực và trình độ công nghệ cũng ảnh hưởng đến khả năng vận hành hệ thống lâu dài…

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, ngày 22/9/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống TXNG giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là xây dựng hệ thống TXNG đồng bộ, hiện đại, bảo đảm khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc gia; từng bước áp dụng các giải pháp số, trong đó có “hộ chiếu số” đối với sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy định của pháp luật. Theo đó, 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục có mức độ rủi ro cao và sản phẩm OCOP được tập huấn, đào tạo, cập nhật kiến thức về TXNG; hỗ trợ 100% tổ chức, cá nhân thuộc danh mục và lộ trình bắt buộc thực hiện TXNG. Cơ sở dữ liệu TXNG của tỉnh được xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, có kiểm soát, thường xuyên cập nhật và kết nối với hệ thống quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm mắm tép chưng thịt Thanh Nguyễn, xã Gia Viễn tại Hội nghị xúc tiến thương mại Ninh Bình - Lâm Đồng.

Triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống TXNG với vai trò là cơ quan thường trực, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sở tăng cường thông tin, tuyên truyền, đào tạo và tập huấn; phát triển hạ tầng kỹ thuật; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ; tăng cường quản lý nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới. Trong đó, tập trung hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ nâng cấp Hệ thống TXNG của tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin và khả năng chia sẻ dữ liệu, ưu tiên sản phẩm có mức độ rủi ro cao, sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc cung cấp thông tin sai lệch, tránh tình trạng có tem TXNG nhưng thiếu dữ liệu thực chất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chủ động chuẩn hóa quy trình, ghi chép, cập nhật dữ liệu ở từng công đoạn; bảo đảm thông tin cung cấp cho người tiêu dùng chính xác, có thể kiểm chứng.

Chú trọng hỗ trợ từng cơ sở và tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, Ninh Bình đang từng bước đưa TXNG trở thành công cụ quản lý chất lượng và phát triển thị trường, tạo nền tảng để củng cố niềm tin, đưa hàng hóa chủ lực của tỉnh vươn tầm trong nước và quốc tế