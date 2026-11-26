Các đại biểu tham gia thảo luận tại tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng-Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngành đồ uống tăng trưởng, thị trường và kênh phân phối ngày càng đa dạng, trong khi vi phạm vẫn tiếp diễn. Minh bạch dữ liệu, truy xuất nguồn gốc xuyên suốt chuỗi cung ứng được các chuyên gia xem là giải pháp quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Kiểm soát chất lượng đồ uống từ sản xuất đến tiêu dùng-Giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức ngày 26/11.

Truy xuất chưa đồng đều, dữ liệu còn thiếu liên thông

Ở góc độ quản lý thị trường, ông Nguyễn Đức Lê, Quyền Trưởng phòng Quản lý thị trường, Cục Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhận định dù truy xuất nguồn gốc đã được quan tâm nhiều năm, vi phạm trong lĩnh vực đồ uống vẫn tiếp diễn. Hoạt động này chưa nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam ghi nhận các doanh nghiệp đồ uống đã có những bước tiến về minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, năng lực thực hiện còn không đồng đều; khả năng truy xuất trong nội bộ doanh nghiệp chưa đồng nghĩa với truy xuất xuyên suốt toàn chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc ngày càng là điều kiện để sản phẩm tiếp cận siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử.

Theo ông Vũ Thế Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iCheck, truy xuất cần được thực hiện xuyên suốt từ tiếp nhận nguyên liệu, sản xuất, chế biến, đóng gói đến lưu kho, phân phối và tiêu dùng. Việc liên kết dữ liệu từ nguyên liệu đầu vào tới từng mẻ sản xuất, lô thành phẩm và điểm phân phối giúp doanh nghiệp khoanh vùng chính xác sản phẩm khi có sự cố, thu hẹp phạm vi thu hồi, giảm thiệt hại kinh tế và bảo vệ uy tín thương hiệu.

Ông Lê Văn Trọng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Giám định thực phẩm quốc gia (FIRI) đề xuất xây dựng hệ thống cảnh báo sớm bằng cách kết nối dữ liệu kiểm nghiệm với dữ liệu truy xuất nguồn gốc. Hệ thống này cần đi cùng hoạt động điều tra, giám sát và phối hợp liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cung cấp thêm thông tin, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương cho biết trong 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành đồ uống tăng 17,4%. Quy mô thị trường mở rộng, phương thức sản xuất, kinh doanh và phân phối ngày càng đa dạng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản lý chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo ông Cường, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, phụ gia không được phép, quy trình sản xuất không bảo đảm vệ sinh hoặc lưu thông sản phẩm không đạt yêu cầu đều có thể gây hệ lụy cho sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc cần trở thành một phần quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Dữ liệu đầy đủ về nguyên liệu, quá trình sản xuất, lô hàng và lưu thông sẽ giúp nhận diện, khoanh vùng, xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn hiệu quả hơn.

Doanh nghiệp cần minh bạch toàn chuỗi

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ khai thác, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, đóng gói. Thông tin được quản lý theo từng lô sản xuất, kết hợp mã QR, tem chống hàng giả và hệ thống ERP.

Theo ông Hải, chất lượng tốt là điều kiện cần; doanh nghiệp còn phải chứng minh nguồn gốc và độ an toàn để tạo niềm tin với đối tác phân phối. Truy xuất cũng giúp bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tuy nhiên, chi phí đầu tư công nghệ, phần mềm, thiết bị và đào tạo nhân lực còn lớn. Tiêu chuẩn dữ liệu giữa doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển và nhà bán lẻ chưa đồng nhất, gây khó khăn cho kết nối. Truy xuất cũng đòi hỏi phối hợp giữa nhiều bộ phận và quy trình cập nhật dữ liệu chính xác.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý xây dựng tiêu chuẩn, hướng dẫn và nền tảng dữ liệu thống nhất, có khả năng liên thông; đồng thời hỗ trợ công nghệ, đào tạo và chuyển đổi số, nhất là với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các hệ thống phân phối cần thống nhất yêu cầu dữ liệu, tăng cường chia sẻ thông tin.

Ông Cường cho biết một số quy định mới đặt ra yêu cầu cao hơn với doanh nghiệp. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 30/2026/BCT về sản phẩm đồ uống có cồn, ban hành kèm Thông tư số 39/2026/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Thông tư số 63/2026/TT-BCT về cơ sở dữ liệu thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, yêu cầu lập, lưu hồ sơ truy xuất và cung cấp hồ sơ trong vòng 24 giờ khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Ông Nguyễn Văn Chương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam nhấn mạnh doanh nghiệp chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng, an toàn sản phẩm. Nhiều đơn vị đã đầu tư dây chuyền khép kín, tự động hóa và áp dụng các hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 22000, HACCP.

Ông Chương khuyến nghị doanh nghiệp kiểm soát nhà cung cấp, lưu hồ sơ nguyên liệu và từng lô sản xuất; ứng dụng mã QR, mã vạch, nền tảng số; đồng thời kiểm soát chất lượng trong vận chuyển, bảo quản, phân phối. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, doanh nghiệp cần kịp thời truy xuất, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm.

Các đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện quy định, tăng cường hướng dẫn và xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng cũng cần lựa chọn sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng và sử dụng đúng hướng dẫn./.