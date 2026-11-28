Nguyên liệu đến từ đâu? Sản phẩm được sản xuất, bảo quản ra sao? Khi có vấn đề về chất lượng, có thể xác định nhanh lô hàng liên quan hay không? Những câu hỏi ấy cho thấy truy xuất nguồn gốc đang có vai trò ngày càng quan trọng trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, với người tiêu dùng, thông tin nguồn gốc rõ ràng là một căn cứ quan trọng để lựa chọn thực phẩm, nhất là đồ uống sử dụng hằng ngày.