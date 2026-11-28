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Theo thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan này đã tiếp nhận cảnh báo của GACC đối với một số lô trái cây xuất khẩu từ Việt Nam.

Phụ lục danh sách doanh nghiệp và lô hàng bị cảnh báo, kèm Công văn số 4771/TTTV-ATTPMT, ghi nhận bốn trường hợp liên quan đến thanh long, sầu riêng, mít và chuối tươi. Các thông báo cảnh báo của phía Trung Quốc được ghi ngày 18/11/2026; biện pháp tạm dừng nhập khẩu đối với các mã số liên quan áp dụng từ ngày 21/11/2026.

Tạm dừng nhập khẩu từ các vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan

Đối với thanh long tươi, lô hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Star Trade, địa chỉ tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, bị phát hiện dư lượng Acephate vượt mức quy định, với kết quả kiểm nghiệm 0,048 mg/kg.

Biện pháp xử lý được nêu trong phụ lục là trả hàng về nước xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan. GACC đồng thời tạm dừng nhập khẩu từ vùng trồng VN-BTHOR-0041 và cơ sở đóng gói VN-BTHPH-199 kể từ ngày 21/11/2026, tính theo ngày khởi hành hàng hóa.

Đối với sầu riêng tươi, lô hàng của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Sen Lạng Sơn, địa chỉ tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, bị phát hiện hàm lượng cadmium vượt mức quy định, ở mức 0,060 mg/kg. Vùng trồng VN-LDOR-0090 và cơ sở đóng gói VN-LDPH-143 bị tạm dừng nhập khẩu từ ngày 21/11/2026.

Lô mít tươi của Công ty TNHH Hoàng Phát Agro, có địa chỉ nhà xuất khẩu tại thôn 8, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, bị cảnh báo hàm lượng cadmium vượt mức quy định, với kết quả 0,061 mg/kg. Biện pháp tạm dừng nhập khẩu áp dụng từ ngày 21/11/2026 đối với vùng trồng VN-TGOR-0799 và cơ sở đóng gói VN-TGPH-1052.

Trường hợp còn lại là lô chuối tươi của Công ty TNHH Thương mại Đại Cát Lâm, có địa chỉ nhà xuất khẩu tại xã Bình Mỹ, TP Hồ Chí Minh. Lô hàng bị phát hiện dư lượng Thiamethoxam vượt mức quy định, ở mức 0,058 mg/kg. Phụ lục đồng thời ghi nhận Pyraclostrobin ở mức 0,032 mg/kg, nhưng không nêu chỉ tiêu này vượt mức quy định.

Biện pháp xử lý đối với lô chuối là tiêu hủy toàn bộ lô hàng tại cảng Thượng Hải. GACC tạm dừng nhập khẩu từ vùng trồng VN-DNOR-0110 và cơ sở đóng gói VN-DNPH-086 kể từ ngày 21/11/2026, tính theo ngày khởi hành hàng hóa.

Các biện pháp trên áp dụng đối với những lô hàng và mã số cụ thể trong danh sách cảnh báo, không đồng nghĩa với việc tạm dừng nhập khẩu toàn bộ bốn mặt hàng trái cây của Việt Nam.

Danh sách 4 doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo

Làm rõ nguyên nhân, xác nhận hiệu quả khắc phục

Trước các cảnh báo, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu doanh nghiệp liên quan khẩn trương truy xuất nguồn gốc, điều tra nguyên nhân và rà soát hồ sơ của từng lô hàng. Doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục, đồng thời có giải pháp ngăn ngừa vi phạm tái diễn.

Kết quả truy xuất và biện pháp xử lý phải được báo cáo cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương để kiểm tra, xác nhận. Doanh nghiệp tại Lạng Sơn, Lâm Đồng báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường; doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh báo cáo Sở An toàn thực phẩm thành phố.

Cục đề nghị các cơ quan này chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp; kiểm tra kết quả truy xuất và đánh giá hiệu quả biện pháp khắc phục. Báo cáo của địa phương phải gửi về Cục trước ngày 19/12/2026 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu.

Kết quả kiểm nghiệm xác định chỉ tiêu không đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, nguyên nhân phát sinh tại công đoạn nào cần tiếp tục được điều tra, đối chiếu hồ sơ và kiểm tra thực tế; không thể chỉ từ một kết quả kiểm nghiệm để quy trách nhiệm ngay cho người trồng hoặc một khâu riêng lẻ.

Kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến xuất khẩu

Việc xử lý cảnh báo cần đi cùng rà soát khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Hồ sơ phải cho phép xác định nguồn nguyên liệu, thời điểm thu hoạch, quá trình thu mua, đóng gói và hình thành lô hàng xuất khẩu.

Tại vùng trồng, ghi chép sử dụng vật tư và quản lý thu hoạch là những căn cứ quan trọng phục vụ truy xuất. Đối với cơ sở đóng gói, doanh nghiệp xuất khẩu, cần kiểm soát nguồn hàng, phân biệt các lô nguyên liệu và lưu giữ thông tin để có thể khoanh vùng khi phát sinh cảnh báo.

Mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói là công cụ quản lý và truy xuất. Việc được cấp mã số không thay thế trách nhiệm duy trì điều kiện sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng lưu ý các đơn vị thận trọng trong truyền thông, không lan truyền thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Thông tin cần nêu đúng lô hàng, chỉ tiêu vi phạm, phạm vi mã số bị tạm dừng và tình trạng xử lý, tránh suy rộng gây ảnh hưởng đến các vùng sản xuất, doanh nghiệp không liên quan.

Truy xuất đầy đủ, xác định đúng nguyên nhân và kiểm tra hiệu quả khắc phục là những công việc cần hoàn thành sau mỗi cảnh báo. Kết quả xử lý phải giúp nhận diện được điểm yếu trong chuỗi cung ứng và điều chỉnh cách kiểm soát, qua đó giảm nguy cơ tái diễn, giữ uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu.