Truy xét thần tốc, bắt đối tượng lái ô tô tẩu thoát sau khi chiếm đoạt 30.000 USD

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD. Cụ thể, do có nhu cầu đổi ngoại tệ, ông Wang Qiang nhiều lần nhờ Quân thực hiện dịch vụ đổi tiền nên hai bên có giao dịch và tạo được sự tin tưởng.

Đối tượng Trần Văn Quân - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trưa 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua WeChat, đề nghị đổi 30.000 USD sang tiền Trung Quốc. Quân điều khiển ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông này tại phường An Hải, TP Đà Nẵng. Tại đây, ông Wang Qiang giao toàn bộ 30.000 USD cho Quân và cung cấp mã QR tài khoản ngân hàng để nhận tiền sau khi quy đổi.

Thời điểm trên, Quân nói chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người đổi rồi chuyển lại cho ông Wang Qiang. Tin tưởng Quân do hai bên đã có nhiều lần giao dịch, ông Wang Qiang đồng ý và đi vào sòng bài. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt, chặn liên lạc, xóa kết bạn với bị hại trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, di chuyển vào tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận hành vi chiếm đoạt 30.000 USD của ông Wang Qiang. Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD, 1 ô tô Mazda CX5, 1 điện thoại iPhone 17 Pro cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.