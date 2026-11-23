Nhóm thiếu niên thực hiện vụ trộm cắp tài sản trong xe ô-tô.

Khoảng 3 giờ ngày 16-11, anh P.H.T (1990, trú phường Sơn Trà) phát hiện chiếc ô-tô BKS 43A-980.34 của mình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm số tiền lớn để trong hộc bệ tỳ tay. Theo trình báo của bị hại, tài sản bị mất gồm hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD, tổng giá trị ước tính hơn 350 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15-11, anh T. điều khiển ô-tô đến đỗ trước quán Dê 45 (trên đường Trần Nhân Tông, phường Sơn Trà) rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, khi quay lại kiểm tra phương tiện, anh phát hiện tài sản bên trong xe đã bị lấy mất nên nhanh chóng đến Công an phường Sơn Trà trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Sơn Trà, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, xác định đây là vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn, gây tâm lý lo lắng, bất an trong quần chúng nhân dân. Trước tính chất vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Công an phường Sơn Trà tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát nhân chứng, xác minh các nguồn thông tin liên quan, đồng thời tập trung truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, từ phương thức, thủ đoạn gây án và những thông tin thu thập được tại hiện trường, các trinh sát Phòng CSHS nhận định nhiều khả năng thủ phạm là nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, sinh hoạt thiếu kiểm soát, có biểu hiện vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng tập trung rà soát các đối tượng thuộc diện quản lý tại địa bàn, đặc biệt là những trường hợp có tiền án, tiền sự hoặc biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp rà soát thông tin quản lý địa bàn và xác minh các mối quan hệ của những đối tượng nghi vấn, đến trưa 16-11, Phòng CSHS đã xác định được 4 đối tượng có nhiều dấu hiệu liên quan, gồm: T.V.P (2010), N.S.Q (2009, cùng trú phường An Hải), B.H.V (2011) và T.Đ.G.H (2015, cùng trú phường Sơn Trà).

Đáng chú ý, cả 4 đối tượng đều nằm trong danh sách thanh thiếu niên hư thuộc diện quản lý của Công an phường. Trong đó, P. từng bị Công an phường An Hải xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 10-2026. Riêng Q. đang bị Công an phường An Hải khởi tố về hành vi: “Trộm cắp tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT khởi tố 3 đối tượng về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Theo khai nhận của nhóm đối tượng, do không có tiền tiêu xài, tối ngày 15-11, P., Q., V. và H. rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua các tuyến đường thuộc địa bàn phường Sơn Trà và An Hải, tìm kiếm những xe ô-tô đỗ bên đường nhưng không khóa cửa để mở cửa, lục soát, lấy tài sản bên trong nếu phát hiện.

Đến khoảng 2 giờ 30 ngày 16-11, khi đi đến khu vực trước quán Dê 45 (trên đường Trần Nhân Tông), nhóm đối tượng phát hiện xe ô tô của anh T. đỗ bên đường, không khóa cửa nên vào lục tìm tài sản. Phát hiện tiền mặt và ngoại tệ được cất trong hộc bệ tỳ tay, các đối tượng lấy trộm 100 triệu đồng cùng hơn 6.700 USD rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Số tài sản chiếm đoạt được, nhóm đối tượng chia nhau để tiêu xài.

Từ lời khai của các đối tượng, kết hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã tiến hành truy tìm, thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm 6.700 USD, 46.640.000 đồng, 2 điện thoại di động iPhone, 1 xe mô tô Yamaha Exciter BKS 92F1-144.21 cùng giấy mua bán xe.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Phòng CSHS đã khởi tố vụ án, bị can đối với: T.V.P, N.S.Q và B.H.V về hành vi: “Trộm cắp tài sản”; trong đó, bắt tạm giam đối với P. và Q.; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V. Riêng đối với T.Đ.G.H, do chưa đủ tuổi xử lý hình sự nên cơ quan điều tra giao gia đình và chính quyền địa phương phối hợp quản lý, giáo dục theo quy định.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, làm rõ số tài sản thực tế bị chiếm đoạt, quá trình sử dụng tài sản sau khi phạm tội cũng như vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.