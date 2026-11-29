Trước đó, Công an phường Tịnh Biên tiếp nhận tin báo về việc ông Trần Văn D. (sinh năm 1971, cư trú khóm Phú Nhứt, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bị một nhóm thanh thiếu niên chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu vào tối 16/11/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tịnh Biên đã khẩn trương xác minh, truy tìm và mời những người có liên quan đến làm việc.

Các đối tượng và hung khí bị thu giữ

Qua xác minh, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16/11/2026, khi T.V.V. (sinh năm 2009, cư trú khóm Phú Nhứt, phường Tịnh Biên) đi ngang qua nhà T.V.K. (sinh năm 2011, cư trú khóm Phú Hòa, phường Tịnh Biên), mặc dù không có mâu thuẫn từ trước, nhưng chỉ vì nhìn nhau, K. cùng H.V.Đ. (sinh năm 2010) đã rủ N.V.T.A. (sinh năm 2012, cư trú khóm Phú Tâm, phường Tịnh Biên) mang theo hung khí đi tìm V. đánh.

Trong quá trình tìm kiếm, K. dùng dao tự chế chém vào xe mô tô của V. rồi bỏ chạy. Sau đó, nhóm này tiếp tục rủ thêm T.N.H. (sinh năm 2009, cư trú khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên) và P.V.T.T. (sinh năm 2011, cư trú khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên) đi tìm V. để đánh.

Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi đến khu vực trước nhà V., nhóm này đã chém nhầm ông Trần Văn D. (cha ruột của V.), khiến ông bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Tại cơ quan công an, những người liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm. Sau khi làm việc, Công an phường Tịnh Biên đã cho gia đình bảo lãnh.