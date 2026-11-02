Truy xét nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập người nước ngoài để đòi nợ

Rạng sáng 21-10, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà Liu Wei (1974, quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn trai là ông Wu Baoli (1981, cùng quốc tịch) bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập do liên quan đến khoản nợ tiền đánh bạc.

Cơ quan Công an bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ án.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể, sức khỏe và tài sản của công dân, lãnh đạo Phòng CSHS đã khẩn trương phân công nhiều tổ công tác triển khai xác minh, truy tìm bị hại, đồng thời rà soát các địa điểm và đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Quá trình truy xét, lực lượng Công an phát hiện ông Wu Baoli đang lang thang trên một tuyến đường thuộc phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nên đưa về trụ sở làm việc, xác minh tình tiết liên quan.

Qua lời khai ban đầu, ông Wu Baoli cho biết đã vay của một người đàn ông Trung Quốc tên Shi Guiming số tiền 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 44.000 USD) để tiếp tục đánh bạc tại casino. Sau khi thua hết số tiền vay và không có khả năng thanh toán, ông bị một nhóm người Trung Quốc và Việt Nam khống chế, đưa đến nhiều địa điểm khác nhau để canh giữ, đánh đập, gây sức ép buộc trả nợ.

Từ lời khai của bị hại, kết hợp với thông tin do người báo tin cung cấp và kết quả rà soát địa bàn, Phòng CSHS tập trung xác minh các mối quan hệ, di biến động của những người có liên quan, dựng lại quá trình bắt giữ, di chuyển và khống chế nạn nhân. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Shi Guiming (1989), Wang Bing (1988, cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Văn Mỹ (2003, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Trần Tiến Dũng (2005, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 12-10, ông Wu Baoli cùng bạn gái là bà Liu Wei đến casino tham gia đánh bạc và thua hết số tiền mang theo. Thông qua người quen tên Zhao Xiao Wei (1989, quốc tịch Trung Quốc), ông Wu Baoli được giới thiệu gặp Shi Guiming để vay tiền tiếp tục đánh bạc.

Khoảng 1 giờ ngày 13-10, Shi Guiming đồng ý cho ông Wu Baoli vay 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 44.000 USD). Tuy nhiên, thay vì giao tiền mặt, Shi Guiming đưa số phỉnh có giá trị tương ứng để ông Wu Baoli sử dụng trong casino, đồng thời yêu cầu viết giấy vay nợ 44.000 USD và giao hộ chiếu cho mình giữ.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi tiếp tục thua hết số tiền vay, ông Wu Baoli được yêu cầu ra khỏi casino để gặp Shi Guiming thỏa thuận việc trả nợ. Tại đây, Shi Guiming cùng Trần Tiến Dũng sử dụng ô-tô đưa ông Wu Baoli về căn hộ DISTAY tại phường Ngũ Hành Sơn. Trên đường đi, Shi Guiming yêu cầu bị hại giao điện thoại để cất giữ, đồng thời tuyên bố phải thanh toán hết khoản nợ mới được trở về. Từ thời điểm này, ông Wu Baoli bị nhóm đối tượng khống chế, canh giữ, tước đoạt quyền tự do đi lại.

Đáng chú ý, trong các ngày 15, 17 và 19-10, nhóm đối tượng tiếp tục đưa ông Wu Baoli đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và phường Thanh Khê. Tại những nơi này, Nguyễn Văn Mỹ và Trần Tiến Dũng thay phiên nhau canh giữ, không để bị hại tự ý rời đi. Trong khi đó, Shi Guiming nhiều lần dùng dây thắt lưng bằng da, Wang Bing dùng tay đánh vào vùng đầu, lưng của ông Wu Baoli nhằm uy hiếp, buộc người này phải tìm cách trả nợ.

Không chỉ trực tiếp hành hung, Shi Guiming còn sử dụng các cuộc gọi video cho bà Liu Wei chứng kiến cảnh bạn trai bị đánh đập, qua đó tạo áp lực tinh thần, buộc chuyển tiền. Lo sợ tính mạng bạn trai bị đe dọa, bà Liu Wei đã chuyển 42.000 Nhân dân tệ cho Shi Guiming thông qua tài khoản WeChat. Ngoài ra, ông Wu Baoli còn nhờ một người bạn tại Trung Quốc chuyển thêm 5.000 nhân dân tệ cho đối tượng này.

Đến tối 20-10, lợi dụng thời điểm nhóm đối tượng sơ hở, ông Wu Baoli trốn khỏi căn hộ C23, khu dân cư Phú Gia, chạy về hướng phường Ngũ Hành Sơn. Sau khi được lực lượng Công an phát hiện, đưa về làm việc, cơ quan chức năng ghi nhận trên cơ thể bị hại có một số thương tích tại vùng lưng, tay và chân.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trên về các hành vi: “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.