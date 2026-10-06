Truy xét nhanh nhóm thiếu niên trộm xe, dùng kéo kim loại khiêu khích người đi đường

N.Đ.K. và V.M.T. thừa nhận là những người xuất hiện trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội với hành vi khiêu khích người đi đường

Ngày 5-10, thực hiện kế hoạch tuần tra phòng, chống các loại tội phạm xâm phạm nhân thân và hành vi vi phạm pháp luật khác, Tổ công tác thuộc Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tổ chức tuần tra trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê), lực lượng chức năng phát hiện 2 thiếu niên đang ngồi cạnh một xe mô tô Wave Alpha màu xanh không gắn biển kiểm soát. Qua quan sát, các trinh sát nhận thấy đặc điểm của 2 thiếu niên cùng phương tiện có nhiều điểm trùng khớp với hình ảnh xuất hiện trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội về việc điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường trên tuyến đường Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường) vào sáng 4-10.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, xác định 2 thiếu niên. gồm N.Đ.K. (2009, trú phường An Khê) và V.M.T. (2009, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Qua đấu tranh, N.Đ.K. và V.M.T. thừa nhận là những người xuất hiện trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội với hành vi khiêu khích người đi đường.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng làm rõ chiếc xe mô tô Wave Alpha mà các đối tượng sử dụng là tài sản do N.Đ.K. cùng H.G.H. (2010, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn phường An Hải vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3-10.

N.Đ.K. cùng H.G.H. (2010, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) thực hiện hành vi trộm cắp tại địa bàn phường An Hải vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 3-10.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét, xác minh, đồng thời triệu tập H.G.H. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, H.G.H. khai nhận đã cùng N.Đ.K. thực hiện vụ trộm chiếc xe mô tô nói trên.

Hiện Phòng CSHS đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng N.Đ.K. và H.G.H. cho Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, thụ lý theo thẩm quyền. Riêng đối với V.M.T., do hành vi sử dụng kéo kim loại khiêu khích người đi đường chưa đủ căn cứ để xử lý theo quy định, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình bảo lãnh, quản lý, giáo dục.

X.S