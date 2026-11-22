Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an phường Sơn Trà về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước quán Dê 45, đường Trần Nhân Tông. Theo trình báo của bị hại, khoảng 22 giờ ngày 15-11, anh P.H.T. (1990, trú phường Sơn Trà) đỗ ô tô Honda HR-V trước quán Dê 45 rồi về nhà nghỉ ngơi. Đến khoảng 3 giờ ngày 16-11, khi quay lại kiểm tra phương tiện, anh T. phát hiện hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD cất trong hộc bệ tỳ tay đã bị kẻ gian lấy trộm. Tổng giá trị tài sản theo trình báo hơn 350 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Sơn Trà tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Qua phân tích phương thức, thủ đoạn gây án và rà soát địa bàn, các trinh sát nhận định nghi vấn tập trung vào nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Cơ quan CSĐT ra lệnh tạm giam đối với T.V.P và N.S.Q

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 16-11, lực lượng Công an đã xác định 4 thiếu niên liên quan gồm: T.V.P. (2010), N.S.Q. (2009), B.H.V. (2011) và T.Đ.G.H. (2015), cùng trú tại các phường An Hải và Sơn Trà.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các thiếu niên khai nhận do cần tiền tiêu xài nên tối 15-11 đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Nhóm này sử dụng xe máy di chuyển qua các tuyến đường thuộc địa bàn phường Sơn Trà và An Hải, tìm những ô tô đỗ bên đường không khóa cửa để mở cửa, lục soát, trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 16-11, khi đến trước quán Dê 45 trên đường Trần Nhân Tông, phát hiện ô tô của anh T. không khóa cửa, cả nhóm mở cửa xe, lục soát bên trong và lấy trộm tiền cất trong hộc bệ tỳ tay. Theo lời khai ban đầu, số tài sản nhóm này chiếm đoạt gồm 100 triệu đồng và hơn 6.700 USD. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã thu giữ 6.700 USD, 46.640.000 đồng, 2 điện thoại iPhone, 1 xe mô tô Yamaha Exciter BKS 92F1-144.21 cùng giấy mua bán xe máy có liên quan.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ, Phòng CSHS đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.V.P, N.S.Q và B.H.V về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với P. và Q; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V. Riêng T.Đ.G.H, cơ quan điều tra giao gia đình và địa phương phối hợp quản lý, giáo dục.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ số tài sản thực tế bị chiếm đoạt và vai trò của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

X.SƠN