Truy xét nhanh kẻ trộm xe mô-tô

Một tòa nhà nhiều tầng đang trong quá trình xây dựng tại thủ đô Nairobi của Kenya bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người mất tích và một số người được cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong khi giới chức cảnh báo nguy cơ công trình tiếp tục sụp đổ.