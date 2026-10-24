Truy xét nhanh kẻ trộm xe mô-tô
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Trần Minh Đức (1996, trú phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị trộm xe mô-tô BKS 78D1-199.32 để trong sân nhà, Công an phường Xuân Đài triển khai lực lượng truy xét theo hướng đối tượng bỏ trốn.
Qua công tác trao đổi thông tin, đến chiều cùng ngày, Công an phường Xuân Đài phối hợp Công an xã Tuy An Nam (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Nhiên (1990, hiện trú phường Bình Kiến, Đắk Lắk) cùng xe mô-tô tang vật vụ trộm. Ngày 23-10, Công an phường Xuân Đài cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nhiên để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-xet-nhanh-ke-trom-xe-mo-to-post359916.html