Truy xét nhanh cặp đôi trộm xe

Hai đối tượng V.M.N. và Đ.D.T. tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Vạn Tường phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra, truy xét. Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, lực lượng Công an xác định V.M.N. (2008) và Đ.D.T. (2012, cùng trú xã An Phú, Quảng Ngãi) liên quan đến vụ việc. Qua làm việc, 2 đối tượng thừa nhận đã trộm cắp xe mô-tô của anh Thương, đem về nhà Đ.D.T. cất giấu. Tiến hành kiểm tra tại nhà của T., Công an xã Vạn Tường phát hiện, thu giữ xe mô-tô tang vật vụ trộm nhưng đã bị tháo, vứt BKS. Ngày 8-10, Công an xã Vạn Tường cho biết, đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.